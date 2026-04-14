“قطر للطاقة” تعزز استثماراتها العالمية باكتشاف بحري في الكونغو

أعلنت شركة “قطر للطاقة” اكتشافا هيدروكربونيا في بئر ضمن تكوين “موهو جي” في الكونغو، وهو جزء من رخصة “موهو” للتنقيب والإنتاج البحري في البلاد.
وأوضحت قطر للطاقة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أنها تمتلك حصة تبلغ 15% في شركة “توتال إنيرجيز إي آند بي كونغو”، المشغلة لحقل “موهو”، والتي تملك بدورها 63.5% من رخصة الحقل، بالشراكة مع “ترايدنت إنيرجي”21.5% والشركة الوطنية للنفط في الكونغو 15%.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، إن هذا الاكتشاف يمثل إضافة نوعية لمحفظة الشركة الدولية المتنامية، معربا عن تطلعهم إلى التعاون مع الشريك الاستراتيجي “توتال إنيرجيز” والحكومة الكونغولية لتطوير هذه الموارد.
وأسفرت أعمال الحفر في البئر “إم إتس إن إم-6 إن إف دبليو” عن اكتشاف عمود هيدروكربوني بارتفاع يقارب 160 مترا داخل مكامن عالية الجودة، حيث جرى جمع البيانات وأخذ العينات لدراسة خصائص التكوينات المكتشفة تمهيدا لتطويرها مستقبلا.
المصدر: د ب أ
