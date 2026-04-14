"فاو" تحذر من تضرر الزراعة لموسمين بحال عدم شحن الأسمدة عبر "هرمز"

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الاثنين، من تضرر الموسم الزراعي الحالي والمقبل؛ في حال عدم شحن الأسمدة عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك على لسان كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة ماكسيمو توريرو، في كلمة له خلال "بودكاست" من تنظيم "فاو"، في ظل تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وقال توريرو إنه إذا استمر الوضع الراهن فلن يتم شحن ما بين 20 و30 بالمئة من الأسمدة إلى أنحاء العالم، على خلفية الاضطرابات في مضيق هرمز.

وبحسب تقديرات "فاو"، فإن ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من إمدادات الأسمدة العالمية تمر عبر هرمز أو تعتمد على الغاز الطبيعي المُصدر عبره.

وأضاف توريرو أن "الوقت يمر بسرعة، فكل ما يتعلق بالنظام الزراعي مرتبط بالتقويم الزراعي".

وأوضح أنه "إذا لم نلتزم بالتقويم الزراعي ولم تتوفر لدينا المدخلات، خاصة الأسمدة في الوقت المناسب للزراعة، فسيضطر المزارعون للعمل بدونها".

وشدد على أن هذا "سيؤثر على الموسم الزراعي للعامين الحالي والمقبل، فضلا عن تراجع المحاصيل".

وتابع، بأنه "إذا لم تغادر هذه السفن (المحملة بالأسمدة) المضيق، فستتأثر المدخلات الأساسية للنظام الزراعي الغذائي، وسيتأثر النمو الاقتصادي والحياة اليومية في قطاعات عديدة".

ولفت إلى أن 20 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي يمر عبر مضيق هرمز متوقف، علما أن الغاز يُستخدم في إنتاج الأسمدة النيتروجينية.

