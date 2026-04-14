تكنولوجيا: أوبو تكشف رسمياً عن تفاصيل حاسوبها اللوحي الرائد Oppo Pad 5 Pro قبل إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق حاسوبها اللوحي الرائد الجديد Oppo Pad 5 Pro في الحادي والعشرين من شهر أبريل الجاري في الصين. وقبل الإطلاق الرسمي كشفت أوبو عن خيارات الألوان وتكوينات الذاكرة المتنوعة للجهاز، حيث من المقرر أن يشهد هذا الحدث إطلاق جهازين جديدين هما Pad 5 Pro و Pad Mini. وسيمثل جهاز Pad Mini خياراً مدمجاً وعالي الجودة، بينما سيأتي جهاز Pad 5 Pro كخليفة لجهاز Pad 4 Pro الذي صدر العام الماضي ليتربع على عرش الحواسيب اللوحية الرائدة للشركة لهذا العام.

و يبدو أن لغة التصميم الخاصة بجهاز Pad 5 Pro تتشابه إلى حد كبير مع الإصدار السابق، حيث يتميز بوحدة كاميرا خلفية على شكل حبة دواء. وسيتوفر الحاسوب اللوحي الجديد بثلاثة خيارات أنيقة من الألوان تشمل البني الموكا والذهبي الفجري والبنفسجي المونيه، إلى جانب توفيره لأربعة تكوينات مختلفة للذاكرة لتلبية كافة الاحتياجات، والتي تتضمن ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت مع مساحات تخزين تبلغ 256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى الخيار الأعلى بذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية المتوقعة، تشير التسريبات الواردة إلى أن الحاسوب اللوحي قد يأتي بشاشة ضخمة من نوع LCD يبلغ مقاسها 13.2 بوصة، وسيعتمد في أدائه على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد. وسيستمد الجهاز طاقته من بطارية عملاقة تبلغ سعتها 13380 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 67 واطاً، وهو ما يمثل ترقية ملحوظة مقارنة ببطارية الإصدار السابق التي بلغت سعتها 12140 مللي أمبير. ويتميز الجهاز بتصميم نحيف يبلغ سمكه 5.94 ملم ووزن يبلغ 672 جراماً، مع إعداد صوتي استثنائي يضم ثمانية مكبرات صوت، وكاميرا خلفية تبلغ دقتها 13 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل.