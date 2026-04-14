تكنولوجيا: نوبيا تطلق هاتف ألعاب جديد مع دعم ميزة الشحن المباشر دون تمرير الطاقة عبر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرّ أكثر من شهر منذ أن كشفت ZTE عن مجموعة من هواتف Nubia الجديدة، والآن بدأ أحد هذه الهواتف بالوصول إلى الأسواق. فقد فتحت الشركة باب الطلب المسبق لهاتف Nubia Neo 5 Pro في الفلبين، كما أدرجته على موقعها العالمي، على أن يتبعه لاحقًا كل من Neo 5 GT وNeo 5 Max.

ويأتي Neo 5 Pro ضمن الفئة الأدنى مقارنة بإصداري GT وMax، لكنه يقدم مواصفات مناسبة لهاتف موجه للألعاب. إذ يضم شاشة قياسها 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 80 واط، إضافة إلى ميزة الشحن المباشر bypass charging التي تسمح بتغذية الهاتف بالطاقة دون المرور بالبطارية أثناء اللعب. كما يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7400 بدقة تصنيع 4 نانومتر، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.

ويضم هذا المعالج ثماني أنوية معالجة، مع معالج رسوميات Mali-G615 MP2، وهو المعالج نفسه المستخدم في هواتف مثل Motorola Edge 60 Neo وXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. كما توضح Nubia أنها تعتمد نظام تبريد بغرفة بخار بمساحة 4083 مم² للحفاظ على درجات حرارة منخفضة أثناء الاستخدام المكثف.

ويبدأ سعر Nubia Neo 5 Pro من 14,999 بيزو فلبيني (حوالي 249 دولارًا) لنسخة 128 جيجابايت، بينما يصل إلى 17,999 بيزو فلبيني (حوالي 299 دولارًا) لنسخة 256 جيجابايت.

