تكنولوجيا: إنفيديا تخطط للاستحواذ على أحد أكبر مصنّعي الحواسيب الشخصية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط إنفيديا لتنفيذ عملية استحواذ ضخمة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في سوق الحواسيب الشخصية، وذلك وفقًا لتقرير جديد. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تمثل أكبر تغيير في سوق الحواسيب منذ ظهورها، رغم أن التفاصيل حول الصفقة لا تزال محدودة حتى الآن.

وبحسب المعلومات، لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، إلا أن محادثات الاستحواذ مستمرة منذ أكثر من عام، ويُقال إنها تقترب من مراحلها الأخيرة.

ومع ذلك، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ستحتاج الصفقة إلى موافقة الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار، وهو أمر غير مضمون نظرًا لهيمنة إنفيديا على العديد من قطاعات معالجات الرسوميات.

وتشمل الشركات المرشحة المحتملة للاستحواذ كلًا من Dell وHP وAsus. وتبلغ القيمة السوقية لإنفيديا نحو 4.57 تريليون دولار، وهي قيمة تفوق بكثير شركات الحواسيب التقليدية، إذ تُقدّر قيمة Dell بنحو 121.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة HP حوالي 17.17 مليار دولار، وتصل قيمة Asus إلى 13.55 مليار دولار فقط.

وعقب نشر التقرير، ارتفع سهم Dell بنسبة 6%، كما صعد سهم HP بنحو 4%. وقد يمنح الاستحواذ المحتمل إنفيديا فرصة لزيادة مبيعاتها وتعزيز نفوذها في السوق، خاصة من خلال تقديم حواسيب مكتبية ومحمولة وخوادم تعتمد على معالجات الرسوميات الخاصة بها، مع إمكانية طرحها بأسعار أكثر تنافسية أو بتوفر أفضل مقارنة بالمنافسين.

