مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية حلقة نقاش، بعنوان: (إطار الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، وآفاق التطوير والتفعيل)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بالصم وضعاف السمع ورعايتهم، وجمع من المؤسسات المسؤولة عن هذه الفئة؛ ضمن جهود المجمع في تعزيز شمولية اللغة العربية، وتمكين الوصول اللغوي إلى الفئات المختلفة في المجتمع.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المجمع يولي اهتماما خاصا بتوسيع نطاق الاستفادة من اللغة العربية، وتمكين حضورها في السياقات المجتمعية المختلفة؛ امتثالا لمتطلبات تفعيل العمل بالسياسة الوطنية للغة العربية، الصادرة عن مجلس الوزراء، مثمنا في الوقت نفسه ما يحظى به المجمع من دعم متواصل وعناية كريمة من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، الذي يشكل ركيزة رئيسة في تعزيز أعمال المجمع، وتوسيع نطاق مبادراته، بما في ذلك دعم الحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تيسير الوصول إلى المحتوى اللغوي والمعرفي، وتطوير الممارسات اللغوية الشاملة التي تراعي احتياجات جميع الفئات.