سعر النحاس يهاجم الحاجز-توقعات اليوم 14-4-2026

نجح سعر النحاس باستئناف الهجوم الصاعد مستغلا استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ انجذابه بذلك نحو الحاجز المستقر عند 5.9700$ ليسجل بذلك الهدف المقترح بالتقرير السابق.

محاولة تجاوز السعر للحاجز تدعم فرص استهدافه لمحطات إيجابية جديدة إلا أننا نؤكد على أهمية انتظار تأكيد الاختراق لنتفادى أي ارتداد تصحيحي غير متوقع، بينما المحطات الإيجابية الإضافية تتمثل حاليا بمستوى 6.0850$ وصولا نحو 6.2300$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8800$ و 6.0850$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق