سعر الغاز الطبيعي يكرر الضغط على الدعم-توقعات اليوم 14-4-2026

واصل سعر الغاز تقديمه لضغوط سلبية قوي على الدعم المتمركز عند 2.620$ نتيجة لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم السلبي ليدعونا ذلك لانتظار تحقيقه للكسر المطلوب ومن ثم ليبدأ باستهداف محطات سلبية إضافية بتسلله أولا نحو 2.390$ و2.250$ على التوالي.

كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة الأولية الممتد نحو 3.170$ يؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن المسار السلبي لنبقى بانتظار تحقيق السعر للأهداف السلبية ومن ثم لننتظر الإغلاق التالي لنتمكن من تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.390$ و 2.820$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض