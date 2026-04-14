بدء الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية وطهران تعتبره "قرصنة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - بدأ الجيش الأميركي، اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، بتنفيذ حظر على حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج، بعد انهيار محادثات السلام في باكستان وتحميل واشنطن المسؤولية لإيران لرفضها التخلي عن طموحاتها النووية.

وبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة الساعة الخامسة بتوقيت القدس من اليوم الاثنين، وسيطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن الحصار الأميركي "غير شرعي" ويرقى إلى "القرصنة"، محذّرة من أن أياً من الموانئ الخليجية لن يكون في مأمن حال تهديد سلامة تلك الإيرانية.

وذكرت ​صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الأحد، نقلا عن مسؤولين ‌وأشخاص ‌مطلعين، ​أن ‌الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب ومستشاريه ⁠يدرسون استئناف شن ضربات ⁠عسكرية ‌محدودة على إيران، ‌بالإضافة ​إلى ‌فرض ‌سيطرة أميركية على مضيق ‌هرمز، كوسيلة لكسر الجمود في ⁠محادثات ⁠السلام.

