تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi A7 Pro الاقتصادي بشاشة كبيرة وبطارية مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي رسمياً هاتفها الجديد Redmi A7 Pro في السوق الهندي، ليكون بذلك أول إصدار يحمل لقب Pro ضمن سلسلة هواتف A الاقتصادية الخاصة بالشركة. ويتميز هذا الهاتف الجديد بتقديم شاشة ضخمة من نوع HD+ يبلغ مقاسها 6.9 بوصة، وتدعم معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتزاً مع ذروة سطوع تصل إلى 800 شمعة لتوفير تجربة بصرية ممتازة ومريحة للمستخدمين في هذه الفئة السعرية.

اختارت شاومي الاعتماد على معالج Unisoc T8300 الذي يقترن بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4X تبلغ سعتها 4 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 تصل إلى 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية عملاقة تبلغ سعتها 6300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطاً حيث يتوفر شاحن بيلكين بقدرة 20 واطاً بسعر يبلغ 9.99 دولاراً أمريكياً، والمثير للاهتمام هو دعم الهاتف أيضاً لتقنية الشحن العكسي السلكي بقدرة تبلغ 7.5 واطاً.

يعمل الهاتف بواجهة HyperOS 3 المبنية على نظام أندرويد 16، مع التزام مبهر من شاومي بتوفير أربع سنوات من تحديثات النظام الرئيسية لتصل إلى أندرويد 20 وست سنوات من التحديثات الأمنية حتى عام 2032. ورغم هذا الدعم الاستثنائي لهاتف اقتصادي، إلا أنه لا يزال يتأخر قليلاً عن سياسة سامسونج في هاتف Galaxy M36 5G الذي يقدم ست سنوات من تحديثات النظام والأمان، وبالنسبة للتصوير يضم الجهاز كاميرا أساسية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل وكاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بوضوح.

وتكتمل مواصفات الهاتف بمجموعة من الميزات العملية التي تشمل مستشعراً لبصمات الأصابع مثبتاً على الجانب ومقبساً لسماعات الرأس يبلغ مقاسه 3.5 ملم ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى دعمه لمعيار IP52 لمقاومة رذاذ الماء وتقنيات الاتصال اللاسلكي الحديثة مثل بلوتوث 5.4. وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان جذابة تشمل الأزرق الضبابي والبرتقالي الغروبي والأسود، ليبدأ سعره من 11499 روبية هندية أي حوالي 125 دولاراً أمريكياً لنسخة 64 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة نسخة 128 جيجابايت 12499 روبية هندية أي حوالي 135 دولاراً أمريكياً، على أن يتم طرحه رسمياً للبيع غداً الموافق الخامس عشر من شهر أبريل عبر موقع شاومي الرسمي ومنافذ البيع المعتمدة.