مسؤول أممي : المجتمع الدولي فشل في وضع حد للنزاع في السودان

قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إن المجتمع الدولي قد فشل في منع هذا النزاع ووضع حد له، كما فشل في حماية الشعب السوداني مما شهده من فظائع.
وأضاف عقب عودته من زيارة للنازحين بدارفور إن الأشخاص الذين التقاهم في المخيمات قد فقدوا كل شيء بعد أن فروا من منازلهم، وهم يعيشون الآن في ظروف مروعة.
في وقت أكد فيه برنامج الأغذية العالمي أن المساعدات الغذائية المقدمة قد انخفضت بنسبة 14% منذ يناير الماضي، مشيراً لحاجته بشكل عاجل إلى أكثر من 600 مليون دولار للحفاظ على عملياته المنقذة للحياة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
