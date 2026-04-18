وزير الخارجية بأنطاليا: موارد أفريقيا تؤجج النزاعات، والحرب في السودان نموذج لذلك

شارك السيد وزير الخارجية، السفير محي الدين سالم، في جلسة حوار رفيعة المستوى ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والتي انعقدت تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل أفريقيا: الاستراتيجية، الحجم، والقدرة التنافسية”.

وفي مداخلته، أكد السيد الوزير أن القارة الأفريقية تُعد من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية، غير أن هذه الموارد ظلت في كثير من الأحيان سبباً رئيسياً في اندلاع النزاعات وتأجيج التدخلات الخارجية طمعاً فيها، مشيراً إلى أن الحرب في السودان تمثل نموذجاً واضحاً لذلك.

وشدد على أن التحدي لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يمتد إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه الاستثمارات، وضرورة تبني سياسات أكثر توازناً تضمن تحقيق التنمية مع الحفاظ على البيئة، مستشهداً بأن بعض مناطق استخراج الموارد تعاني من تدهور بيئي يؤثر سلباً على حياة السكان.

كما أبرز السيد الوزير أهمية التكامل الإقليمي في تعظيم الاستفادة من الموارد، من خلال تطوير سلاسل القيمة المشتركة، وتنسيق السياسات الاستثمارية، بما يعزز القدرة التفاوضية للدول الأفريقية .

وأشار في هذا السياق إلى التحديات التمويلية الكبيرة التي تواجه القارة، بما في ذلك فجوات تمويل البنية التحتية والتجارة، والتي تُقدّر بمئات المليارات سنوياً، مما يستدعي تعبئة أكبر لرؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب دور مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية .

واستعرض السيد الوزير الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها السودان، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر بساحل يمتد لأكثر من 800 كيلومتر، بما يؤهله ليكون مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار في أفريقيا.

وأكد أن السودان، رغم التحديات الراهنة، يظل منفتحاً على الاستثمارات، مستنداً إلى إرادة وطنية قوية لإعادة البناء، بما يتيح فرصاً واعدة للشركاء الإقليميين والدوليين.