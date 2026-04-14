تكنولوجيا: تأجيل إنتاج هاتف iPhone Fold ولكن الإطلاق ما زال في موعده خلال خريف 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير جديد بأن إنتاج هاتف iPhone Fold القابل للطي متأخر عن الجدول الزمني المبدئي، ورغم ذلك لا يزال من المقرر إطلاق الجهاز في خريف عام 2026. وأوضح التقرير أن عملية الإنتاج قد تأجلت لمدة تتراوح بين شهر وشهرين تقريباً، إلا أن شركة ابل لم تبلغ مورديها بأي تأخيرات في موعد الإطلاق الرسمي، مما يعني اللجوء لجدول زمني أكثر صرامة للإنتاج. وكان من المخطط بدء الإنتاج الضخم للهاتف في شهر يونيو من عام 2026، ولكن تم تأجيله الآن إلى أوائل شهر أغسطس، وذلك وسط شائعات تشير إلى مواجهة ابل لمشاكل تصنيعية أكثر من المتوقع في مرحلة اختبار التحقق الهندسي التي يمر بها الهاتف في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التطورات لتوفق بين الشائعات المتضاربة حول توقيت الإطلاق، حيث أشار موقع Nikkei الياباني في الأسبوع الماضي إلى أن التأخيرات الهندسية قد تدفع ابل لتأجيل الإطلاق حتى عام 2027، بينما أكد مارك أن الهاتف لا يزال على المسار الصحيح للإطلاق في شهر سبتمبر من عام 2026 بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 18 Pro أو بعدها بوقت قصير. ويشير تقرير DigiTimes إلى وجود تأخير بالفعل في مرحلة الاختبار، ولكن قد تتمكن ابل من تعويض هذا الوقت الضائع خلال مرحلة الإنتاج الضخم، خاصة وأن الهاتف لا يزال بحاجة للمرور بمرحلتي اختبار التحقق من التصميم واختبار التحقق من الإنتاج قبل بدء التصنيع الفعلي.

وقد يتسبب هذا التأخير في الجدول الزمني للإنتاج الضخم في حدوث نقص حاد في سلاسل التوريد مما سيؤدي على الأرجح إلى تقييد توفر الهاتف الجديد في الأسواق بشكل كبير، حيث عادة ما تؤدي الشائعات المبكرة عن التأخيرات إلى نفاذ الكميات خلال دقائق معدودة أثناء فترة الطلب المسبق. ومن المتوقع أن يتراوح سعر هذا الجهاز بين 2000 و 2500 دولار أمريكي ليكون أول هاتف قابل للطي من ابل، وسيأتي مزوداً بشاشة خارجية يبلغ مقاسها 5.5 بوصة عند إغلاقه، بينما سيوفر شاشة داخلية مرنة يبلغ مقاسها 7.8 بوصة عند فتحه ليقدم تجربة استخدام واسعة ومتطورة في عالم الهواتف القابلة للطي.