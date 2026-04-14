وزارة الثقافة تستعد لإطلاق تحدي «لغز المتحف»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة الثقافة لإطلاق تحدي «لغز المتحف» بالشراكة مع هيئة المتاحف ومنصة «لبيب»، الذي يستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ ليأخذهم في رحلة تفاعلية استكشافية في عدد من المتاحف بمختلف مناطق المملكة، والتي يتعرفون من خلالها على المعروضات والتجارب الثقافية الفريدة التي تقدمها هذه المتاحف؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية، وزيادة الإقبال على زيارة المتاحف، وترسيخ قيمتها كمنصات تعليمية وترفيهية تسهم في بناء علاقة مستدامة بين المجتمع والإرث الثقافي الوطني.ويشمل هذا التحدي مجموعة من المتاحف المختارة في مدينتي الرياض وجدة، من بينها المتحف الوطني السعودي، ومتحف طارق عبدالحكيم، وتعتمد رحلة التحدي على تقديم تجربة قائمة على ألغاز تفاعلية داخل المتحف، تصاغ وفق محتوى ثقافيّ وتاريخي بالتعاون مع مختصين في مجالات التاريخ والتراث وكتابة المحتوى، وتمر تجربة المشارك بعدة مراحل تبدأ من الإعلان عن الرحلات وفتح باب التسجيل عبر منصة «لبيب الرقمية»، بحيث يكون التسجيل من قِبل المدارس فقط، وتليها مرحلة تجربة البحث عن الكنز خلال الجولة الميدانية في المتحف مع حلّ الألغاز.ويأتي تحدي «لغز المتحف» في إطار جهود وزارة الثقافة لإشراك المجتمع بأنشطة تفاعلية لتشجيع ارتباطهم بالمبادرات الثقافية، وتعزيز تفاعل جميع الفئات المستهدفة من الأطفال واليافعين والكبار، والمهتمين والهواة والمحترفين من المنتجين الثقافيين عن طريق فعاليات شاملة؛ لرفع مستوى تقبّلهم للمشاركات الثقافية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في المبادرات والمسابقات الثقافية وتنظيم الأنشطة المشتركة، فضلا عن زيادة مستوى الوعي الثقافي بالمملكة، وذلك لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.