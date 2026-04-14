شكرا لقرائتكم خبر «تروية» تختتم رحلاتها المعرفية لتعزيز وعي النشء بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت شركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، رحلات مبادرة «تروية» في عامها الأول، التي أطلقتها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ورعاية إحدى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعريف الطلاب والطالبات بالمواقع التاريخية في المشاعر المقدسة، وإبراز المشاريع التطويرية التي تشهدها، إلى جانب ترسيخ ارتباطهم بقيمتها الدينية، وتعزيز إدراكهم للجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في بناء وعي معرفي مستدام لدى الأجيال القادمة.

وأسهمت المبادرة في تحقيق مخرجات نوعية عبر تنفيذ 12 رحلة ميدانية على مدار العام بمشاركة 24 مدرسة، إذ استفاد منها أكثر من 1000 طالب وطالبة، وتعرفوا على أبرز المواقع التاريخية والمشاريع التطويرية داخل المشاعر المقدسة، ضمن برنامج متكامل جمع بين المحتوى المعرفي والتجربة الميدانية المباشرة.

وترتكز المبادرة على بناء شراكة فاعلة، وإثراء المحتوى المعرفي المرتبط بالمشاعر المقدسة، إلى جانب دعم تكامل الجوانب التعليمية مع التجارب الميدانية، بما يعزز حضورها في البيئة التعليمية، ويدعم تحقيق مستهدفات استدامة إعمار المشاعر المقدسة وتفعيلها على مدار العام. وتضمن برنامج المبادرة تقديم تجربة ميدانية متكاملة، تمكن المشاركين من التعرف على أبرز المواقع الدينية والتاريخية، والاطلاع على المشاريع التطويرية والخدمية، من خلال مسار إثرائي يتضمن منشأة الجمرات، ومسجد البيعة، ومشروع كدانة الوادي، ومسجد الخيف، وجبل ثبير، ومسجد المشعر الحرام، ومسار كدانة، وخاصرة عين زبيدة، وجبل الرحمة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة.

ويأتي هذا النجاح امتدادا لتكامل الجهود بين «كدانة» والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، التي أظهرت حرصا لافتا على تمكين الطلاب والطالبات من التعرف على تاريخ المشاعر المقدسة ومشاريعها التطويرية من خلال تجارب ميدانية ثرية تعزز وعيهم وانتمائهم.

وتعد هذه المبادرة نموذجا فاعلا للشراكة المجتمعية، التي تسهم في تمكين المبادرات النوعية وتعزيز أثرها، بما يعكس دور القطاع الخاص في دعم البرامج التعليمية ذات البعد الوطني والتنموي.