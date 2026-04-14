شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية الشهيرة “ماما كوكي” تحكي قصة طلاقها من زوجها ومعاناتها قبل الشهرة في بث مباشر

فاجأت التيكتوكر, السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, متابعيها على منصتها عبر تطبيق “تيك توك”, بسردها قصة حياتها التي عانت من خلالها قبل دخولها عالم الشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت التيكتوكر, الشهيرة باسم “ماما كوكي”, في بث مباشر, على منصتها حكت فيه تفاصيل معاناتها مع زوجها قبل الإنفصال منه.

وقالت “ماما كوكي”, انها تجرعت الظلم من زوجها الذي وقف ضدها أمام القاضي, في المحكمة, ليشهد لزوجته الجديدة التي تزوجها عليها.

وذكرت التيكتوكر, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها صبرت على زوجها حتى تحقق أهدافها فيما بعد مؤكدة لمتابعاتها أنها لا تحرض إمرأة على الطلاق, والإنفصال عن زوجها لأن الظروف قد تختلف من سيدة لأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)