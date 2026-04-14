مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يشهد سير عمليات تأمين مراكز الإمتحانات ويدشن مبادرة المدير العام لقوات الشرطة لترحيل طلاب الشهادة السودانية لشرطة الولاية

تفقد اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد دفع الله مدير شرطة ولاية البحر الأحمر مراكز إمتحانات الشهادة الثانوية للعام (2026)م بمدرسة عبدربه الثانوية بحضور والي ولاية البحر الأحمر ولجنة أمن الولاية ووزارة التربية والتعليم بالولاية و عدد من الجهات ذات الصلة والأجهزة الإعلامية

مدير شرطة ولاية البحر الأحمر أكد سير عمليات تأمين مراكز الإمتحانات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية للعام (2026) بصورة طيبة ومرضيه ، مشيراََ الي أن شرطة الولاية وضعت عدد من الخطط والبرامج التأمينية المحكمة لإستقرار الأوضاع الأمنية، مبيناََ أن شرطة الولاية قامت بتوزيع ونشر منسوبيها بكافة المواقع والمراكز والكنترول بالولاية ووضع خطط تأمينية عالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالولاية، مضيفاً بأن الولاية قامت بتأمين طرود الإمتحانات وترحيلها للدول في الخارج

وفي ذات الصعيد أطلقت شرطة ولاية البحر الأحمر مبادرة مدير عام قوات الشرطة والخاصة بترحيل الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية للعام 2026 تحت شعار (اجعلوا الإجتهاد عنوان… أنتم مستقبل السودان) في خطوة تعكس إهتمام شرطة الولاية بالجوانب والشراكات المجتمعية وحرصها علي وصول الطلاب الي مراكز الإمتحانات بسهوله ويسر ذهاباََ وإيابا ، واوضح مدير شرطة الولاية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن هذه المبادرة جاءت في إطار إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وحرصها علي دعم الطلاب وأسرهم وتأتى المبادرة دعماََ وسنداََ للطلاب والطالبات للتفوق والإنصراف للتحصيل الأكاديمي مبينا أنها تؤكد على الدور الوطنى الذى تقوم به شرطة الولاية فى تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الداعمة لأمن وإستقرار الوطن.