لورين سانشيز تفجّر مفاجأة: طفل من جيف بيزوس… “لماذا لا غداً؟”

دبي - فريق التحرير: صرّحت المذيعة السابقة، لورين سانشيز بيزوس، بأنها مستعدة لإنجاب طفل من زوجها، مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، قائلة: “أود أن أنجب طفلاً غداً”.

وعلى الرغم من أن الزوجين يمتلكان بالفعل عائلة “مختلطة” تضم سبعة أبناء من علاقاتهما السابقة، أكدت لورين هذا التوجه في حديثها للصحافة، قبل أن يوضح متحدث رسمي لاحقاً أنها ليست حاملاً في الوقت الحالي.

وكانت لورين وجيف قد عقدا قرانهما في حفل زفاف أسطوري مرصّع بالنجوم في مدينة فينيسيا (البندقية)، في السابع والعشرين من يونيو، حيث جمعا عائلتيهما في أجواء لافتة.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، كشفت الصحفية الحائزة على جائزة “إيمي” (٦٥ عاماً) أنها تفكر جدياً في إضافة فرد جديد إلى عائلتهما الكبيرة.

ومن المعروف أن جيف بيزوس (٦٢ عاماً) لديه أربعة أبناء (ثلاثة أولاد وابنة) من زوجته السابقة ماكنزي سكوت، فيما لدى لورين سانشيز ثلاثة أبناء: نيكو (٢٤ عاماً) من علاقتها السابقة مع توني غونزاليس، وإيفان (١٩ عاماً) وإيلا (١٨ عاماً) من زوجها السابق باتريك وايتسيل.

إلى جانب حديثها عن فكرة الإنجاب، تطرّقت لورين إلى لحظات مؤثرة من حفل زفافها، حيث كشفت في تصريح سابق لبرنامج “توداي” أن خطابات أبنائها كانت “اللحظة الأكثر تأثيراً ومعنى” في يومها الكبير، خاصة خطاب ابنها إيفان الذي يعاني من عسر القراءة (الديسليكسيا).

وقالت: “لقد ألقى جميع الأبناء خطابات، أبناء جيف وأبنائي. أحد أبنائي، الذي يعاني من عسر القراءة، صعد وتحدث عن لحظة كانت مهمة للغاية بالنسبة له، ولم يكن لدي أدنى فكرة عما سيقوله”.

كما استذكرت كيف شجّعته في الصف الرابع عندما كتب جملته الأولى «أستطيع فعل ذلك»، مشيرة إلى أنه استلهم من تلك الذكرى في كلمته.

وفي مقابلة أخرى مع برنامج “إكسترا”، اعترفت لورين بأن خطاب ابنتها إيلا كان عاطفياً لدرجة أنها لم تتمكن من تمالك دموعها.