أمانة جدة تضبط أكثر *من 3 آلاف قطعة* ملابس لعلامات تجارية مقلدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملة ميدانية مشتركة نفذتها أمانة محافظة جدة عن ضبط أكثر من 3آلاف قطعة وملصق مقلد للملابس داخل مواقع عشوائية بحي "القوزين" جنوب المحافظة، جرى استغلالها في أنشطة خياطة وتصنيع وتقليد علامات تجارية، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة غير النظامية وتعزيز الامتثال.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية الأستاذ ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية باشرت رصد ثلاثة مواقع مخالفة حيث تبيّن في الموقع الأول وجود معمل خياطة متكامل يضم عدة غرف لإنتاج الملابس بمختلف أنواعها و"شراشف الصلاة" وضُبطت داخله كميات جاهزة للتوزيع تُقدّر بنحو (50,000) قطعة، إلى جانب (1) ماكينة تطريز كبيرة و(12) ماكينة خياطة، وكميات كبيرة من الأقمشة الخام، إضافة إلى رصد غرف مخصصة لسكن العمالة تضم (24) سريرًا.

وأشار إلى أن الموقعين الثاني والثالث خُصصا لتصنيع وتقليد ماركات ملابسعالمية وأطقم الأندية حيث جرى ضبط (5) طابعات "استكرات" حرارية و(15) ماكينة خياطة و(5) مكائن طباعة ورقية، وأكثر من (200,000) ملصق لعلامات تجارية عالمية، إلى جانب من "التيشيرتات" الخام والمطبوعة الجاهزة للتوزيع.

وأفاد أن إجمالي المصادرات في الموقعين الثاني والثالث بلغت نحو (98,400) قطعة من الأقمشة والملابس الخام جرى تسليمها لجمعية متخصصة للاستفادة منها وفق الإجراءات المتبعة، فيما جرى إتلاف (21,602) قطعة ملابس مقلدة عبر بلدية الجنوب الفرعية كما تم تسليم المكائن والمضبوطات المتبقية لشركة جدة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط العمالة في نشاط تقليد العلامات التجارية، حيث جرى تسليمها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن الحملة نفذت بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إطار تكامل الجهود الحكومية لمكافحة الأنشطة المخالفة داخل المواقع العشوائية.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لأعمال أمانة محافظة جدة في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، والتعامل مع المخالفات بما يسهم في حماية المستهلك وتحسين المشهد الحضري.