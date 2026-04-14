شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك فيصل تختتم النسخة الثالثة من هاكاثون الابتكار في الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الملك فيصل بحضور رئيسها الدكتور عادل بن محمد أبو زناده، النسخة الثالثة من هاكاثون الابتكار في الصحة، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية الطب ومركز الابتكار ونقل المعرفة وريادة الأعمال، وأقيم خلال المدة من 9 إلى 11 أبريل 2026م، بمشاركة واسعة من الطلبة والمهتمين من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد السبيعي، أن تنظيم النسخة الثالثة من الهاكاثون يأتي امتدادا لجهود الجامعة في تنمية مهارات الطلبة الابتكارية، وبناء بيئة تنافسية محفزة تسهم في اكتشاف الطاقات الشابة وتوجيهها نحو حلول عملية تخدم القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز تجربة الطالب الجامعية ودعم جاهزيته لسوق العمل، مشيرا إلى أن الهاكاثون شهد مشاركة 29 فريقا من 9 جامعات، إلى جانب تنظيم 4 ورش عمل و3 جلسات حوارية، وتقديم 174 جلسة إرشادية بمشاركة نخبة من المختصين والمحكمين. ونظم معرض مصاحب للهاكاثون عكس مستوى متقدما من الإبداع لدى الطلبة، من خلال ما تضمنه من مشاريع وابتكارات نوعية في المجال الصحي، قدمت حلولا تقنية تسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة. وفي ختام الهاكاثون كرم رئيس الجامعة الفرق الفائزة وهي: فريق KFUDetective وفريق NeuroVision من جامعة الملك فيصل، وفريق CareMatt من كليات سليمان الراجحي، وفريق بصير من جامعة المجمعة، وفريق AnemiaPen من جامعة حائل.