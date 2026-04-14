شكرا لقرائتكم خبر تجربة افتراضية تحاكي نقل 1.2 مليون حاج عبر منظومة النقل في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز العام للنقل - أحد مراكز الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة - بالتنسيق مع أكثر من 24 جهة حكومية وتشغيلية، تجربة افتراضية لمحاكاة منظومة النقل في المشاعر المقدسة، ضمن الاستعداد لموسم حج 1447هـ، بهدف اختبار كفاءة التشغيل ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وجرى تنفيذ التجربة عبر نموذج تشغيلي يحاكي حركة الحجاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال تشغيل 3,000 حافلة ضمن 5 عمليات تشغيلية رئيسة تغطي مراحل التنقل كافة، وذلك عبر 15 مسارا رئيسيا للحركة، بما يتيح اختبار تدفق الحشود وكفاءة إدارة الحركة في مختلف مراحلها. واستهدفت التجربة محاكاة نقل أكثر من 1.2 مليون حاج افتراضيا عبر ما يزيد على 75 ألف رحلة مخططة، بمشاركة تتجاوز 20,500 كادر تشغيلي و74 شركة نقل، في نطاق يعكس حجم وتعقيد منظومة النقل خلال موسم الحج.

وشملت التجربة تنفيذا ميدانيا لمراحل التشغيل المختلفة، بدءا من الاستعداد والتجهيز، مرورا بعمليات التصعيد إلى مشعر عرفات، ثم الإفاضة إلى مزدلفة، وانتهاء بالنفرة إلى مشعر منى، بما يضمن اختبار جاهزية المنظومة في الظروف التشغيلية المتعددة.

وتضمنت محاكاة لعدد من سيناريوهات الطوارئ التشغيلية المختلفة، شملت طرق التعامل مع الحرائق والاستجابة السريعة للسيطرة عليها، إضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ الصحية داخل الحافلات وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

وشهدت الفرضية اختبار المتابعة اللحظية لحركة الحافلات من غرفة المتابعة والتحكم التابعة للمركز العام للنقل، وإصدار تقارير لحظية تدعم اتخاذ القرار وتسهيل عمل المنظومة والجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب اختبار قنوات التواصل وآليات التصعيد بين الجهات المشاركة، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التنسيق.

كما تضمنت الفرضية اختبار جاهزية منظومة النقل للتعامل مع تعطل الحافلات داخل المسارات واستبدالها لضمان استمرارية الخدمة، ومحاكاة لعدد من سيناريوهات الطوارئ والتعامل مع الحالات غير المجدولة، واختبار جاهزية فرق التشغيل، وقياس زمن الاستجابة؛ بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار في مختلف الظروف التشغيلية.

وتعكس هذه التجربة مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وتدعم تطوير منظومة نقل قادرة على استيعاب كثافة الحشود خلال موسم الحج، من خلال منهجية تعتمد على الاختبار المسبق وقياس الأداء وتحسين الإجراءات التشغيلية، بما يسهم في تقديم تجربة تنقل منظمة لضيوف الرحمن.