شكرا لقرائتكم خبر الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على برنامج «الدبلوم العالي في الأمن السيبراني لغير المختصين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة التقديم على برنامج «الدبلوم العالي في الأمن السيبراني لغير المختصين»، وذلك حتى نهاية يوم الخميس المقبل، ضمن برامجها النوعية الهادفة إلى تطوير الكفاءات في مجالات الأمن السيبراني.

ويستهدف البرنامج العاملين في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والقطاع الحكومي، والطاقة والبنية التحتية، والصحة، والأمن والدفاع، والقطاع المالي والمصرفي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمعارف النظرية والتقنية اللازمة لفهم وتحليل التهديدات السيبرانية وحماية الأنظمة والمعلومات، إلى جانب تنمية المهارات التطبيقية في تقييم المخاطر وإدارة الحوادث الأمنية وتصميم وتنفيذ استراتيجيات الدفاع السيبراني، وتعزيز القدرة على التفكير النقدي والإبداعي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والتنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في حماية الفضاء السيبراني وخدمة المجتمع.

واشترطت الجامعة للالتحاق بالبرنامج الحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام بتقدير لا يقل عن جيد، إضافة إلى كفاءة في اللغة الإنجليزية.