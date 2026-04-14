اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حميد وراشد بن عمار يقدّمان واجب العزاء في وفاة موزة ضاعن

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

قدّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أمس، واجب العزاء في وفاة موزة عبيد ضاعن، رحمها الله.
وأعربا لدى زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء، الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

