تكنولوجيا: تحديث جديد لنظام لينكس يحل مشكلة الذاكرة العشوائية لتعزيز أداء الألعاب في أجهزة Steam Machine

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاني أجهزة Steam Machine من محدودية في سعة ذاكرة العشوائية للفيديو والتي تبلغ 8 جيجابايت فقط، وهو تحدٍ يواجه العديد من بطاقات الرسوميات في الفئة المتوسطة مثل بطاقة Nvidia GeForce RTX 5060 Ti التي تتوفر بسعر يبلغ 399 دولاراً أمريكياً. ورغم أن هذه السعة تعتبر كافية لتشغيل معظم الألعاب الحالية بدقة تبلغ 1080 بكسل، إلا أن اللاعبين قد يضطرون إلى تقليل مستوى التفاصيل الرسومية عند تشغيل الألعاب التي تتطلب سعة ذاكرة كبيرة. وفي حين تحاول شركة إنفيديا حل هذه المشكلة من خلال ضغط الأنسجة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد تعتمد أجهزة Steam Machine على حيلة برمجية أبسط بكثير لتوسيع سعة الذاكرة الرسومية المتاحة للألعاب وتحسين الأداء بشكل ملحوظ.

وطورت ناتالي فوك، وهي مهندسة برمجيات تتعاون بانتظام مع شركة فالف، تصحيحاً برمجياً جديداً لنواة نظام التشغيل لينكس يهدف إلى تعديل طريقة تحديد أولويات استخدام الذاكرة الرسومية. ووفقاً للإعدادات الافتراضية، يمنح نظام لينكس جميع البرامج نفس الأولوية مما يعني أن التطبيقات الشائعة التي تعمل في الخلفية مثل متصفحات الويب ومنصة ستيم وتطبيق ديسكورد يمكنها استهلاك عدة جيجابايتات من الذاكرة الرسومية بسرعة، وهو أمر مزعج للغاية عندما تكون ذاكرة بطاقة الرسوميات محدودة بالفعل. وعلى سبيل المثال، أوضحت المهندسة أن هذا الاستهلاك العشوائي يترك مساحة تبلغ 6.1 جيجابايت فقط للعبة مثل Cyberpunk 2077 بدلاً من مساحة 7.4 جيجابايت التي تتطلبها اللعبة للعمل بكفاءة.

وبسبب هذا النقص، يتم نقل البيانات المتبقية إلى ذاكرة العشوائية العادية التي تعتبر أبطأ بكثير مما يؤثر سلباً على أداء اللعبة وسلاستها. ولحل هذه المشكلة، يقوم التحديث الجديد بوضع علامة محمية على الذاكرة الرسومية التي تستخدمها اللعبة، بحيث يقوم نظام لينكس أولاً بنقل بيانات التطبيقات الأخرى إلى ذاكرة العشوائي العادية ولا يمس بيانات اللعبة إلا كملاذ أخير. ويضمن هذا الحل حصول الألعاب الثقيلة على مساحة كافية من الذاكرة الرسومية لتجنب أي انخفاض في الأداء، ورغم أن التحديث يعمل حالياً فقط مع بطاقات الرسوميات من شركتي AMD وإنتل، فمن المتوقع أن يكون متوافقاً تماماً مع وحدة معالجة الرسوميات من AMD الموجودة في أجهزة Steam Machine لتوفير تجربة لعب خالية من التقطيع.