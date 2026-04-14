بتوجيهات حمدان بن محمد.. افتتاح فرع جديد لنادي "ذُخر" في الخوانيج لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تم افتتاح الفرع الجديد لنادي "ذُخر" في منطقة الخوانيج، بإشراف هيئة تنمية المجتمع في دبي، في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وترسيخ دورهم شركاء فاعلين في المجتمع، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية في دعم مسيرة التنمية.

وتقود هيئة تنمية المجتمع جهود تطوير وتشغيل نادي "ذُخر"، الهادف إلى توفير بيئة متكاملة تعزز تفاعل كبار المواطنين مع المجتمع، وتتيح تبادل الخبرات والمعارف بين الأجيال، إلى جانب دعم رواد النادي وتمكينهم من مواصلة عطائهم عبر برامج وخدمات مبتكرة تشمل الأنشطة الثقافية، والرياضية، والصحية، والاجتماعية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي ، أن التوسُّع في أفرع نادي "ذُخر" يُجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم الحيوي كشركاء في مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس رؤية دبي الاستراتيجية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتؤكد مكانة كبار المواطنين كركيزة أساسية ومصدر إلهام في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وقالت معاليها، إن "ذُخر" يمثل منصة متكاملة تعزز جودة حياة كبار المواطنين من خلال خدمات مبتكرة تدعم اندماجهم الفاعل في المجتمع، وتتيح لهم نقل خبراتهم ومشاركة معارفهم، بما يرسّخ دورهم كشريك أساسي ومصدر قيمة مضافة في مسيرة البناء والتقدم.

وأكدت أن الاستثمار في دعم كبار المواطنين وتهيئة أفضل الظروف لهم، له مردود إيجابي كبير على أكثر من صعيد؛ فهذا الاستثمار بكل ما يحمل من معانٍ سامية يسهم في الاستفادة من تجاربهم الثرية لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم، ودعم التنمية المستدامة ، بإثراء الحراك الاجتماعي وتعزيز التواصل والتكامل بين الأجيال.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن المبادرات النوعية الداعمة لأهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، بهدف بناء مجتمع متماسك وأسر مستقرة، وإعداد أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

يُذكر أن نادي "ذُخر" هو مبادرة تابعة للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، ضمن منظومة حكومية متكاملة تشرف عليها الهيئة لتطوير خدمات نوعية لهذه الفئة، وتعزيز حضورهم شريكا أساسيا في المجتمع ومصدر خبرة ومعرفة.

ويأتي إطلاق الفرع الجديد للنادي بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، منهم: شرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، ومجلس دبي الرياضي، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز جودة الحياة وتمكين التفاعل المجتمعي البنّاء.

ويضم الفرع الجديد مرافق متكاملة تشمل قاعات للأنشطة وورش العمل، ومساحات مخصصة للتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى برامج نوعية تستهدف تعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع التعلُّم المستمر، وفتح المجال أمام كبار المواطنين لمشاركة خبراتهم والإسهام في مختلف المبادرات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش لجميع فئات المجتمع.

وتُعدّ أسرة المرحوم عبيد محمد عبدالله الحلو من الداعمين البارزين لنادي "ذخر" في منطقة الخوانيج، حيث أسهمت بشكل ملموس في دعم وتطوير خدماته وأنشطته الموجهة لكبار المواطنين.

وتأتي هذه المساهمة انطلاقاً من نهجٍ راسخ في العطاء المجتمعي، وحرصٍ على دعم المبادرات التي تعزز الترابط الاجتماعي وتُسهم في تحسين جودة الحياة، بما يجسد القيم الأصيلة للتكافل والتلاحم في المجتمع.

ويُعد افتتاح فرع نادي "ذخر" في منطقة الخوانيج خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها دبي إلى ترسيخ نموذج عالمي في رعاية وتمكين كبار المواطنين، مع إبراز دورهم كمساهمين فاعلين في المجتمع، بما يعكس رؤيتها الطموحة لمجتمع أكثر شمولاً واستدامة.