«النقد الدولي»: الحرب في الشرق الأوسط تهدد بإعاقة النمو وارتفاع التضخم

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

حذر صندوق النقد الدولي، أمس، من مواجهة الاقتصاد العالمي «اختبارات حقيقية» متجددة نتيجة للحرب في الشرق الأوسط التي تهدد بإعاقة النمو وارتفاع التضخم، خاصة باقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية.

جاء ذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي ينشره «صندوق النقد» دورياً، وتستند تقديراته وتوقعاته وفقاً للصندوق إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى مطلع أبريل الجاري، ولكنها قد لا تعكس أحدث البيانات المنشورة في جميع الحالات.

وبحسب التقرير: «بعد صمود النشاط الاقتصادي العالمي أمام ارتفاع الحواجز التجارية، وتزايد عدم اليقين العام الماضي أصبح يواجه الآن اختباراً حقيقياً جراء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط».

ونوه بأنه «بافتراض أن يظل الصراع محدود المدة والنطاق يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1 بالمائة في 2026 و3.2 بالمائة في 2027».