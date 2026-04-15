مؤتمر دولي في باريس يوم الجمعة القادم لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

كشفت الحكومة البريطانية، أمس، عن استضافة العاصمة الفرنسية باريس «قمة مضيق هرمز» برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات صحفية: إن «القمة ستدفع نحو خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الجنسيات لحماية الملاحة الدولية بعد انتهاء النزاع».

ولم يقدم المتحدث تفاصيل إضافية حول الجهات التي ستحضر القمة المشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا، إلا أن الحدث ينظر إليه كجهد دولي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز.

ومؤخراً صرح ماكرون بأن «مهمة مضيق هرمز»، التي وصفها بأنها «منفصلة عن أطراف النزاع وذات طابع دفاعي بحت»، ستنطلق بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية بذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، أمس الأول، فرض حصار في مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية، وذلك عقب فشل التوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف إطلاق النار خلال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ⁠ماكرون، أمس، إنه ​تحدث مع ⁠الرئيسين الإيراني مسعود بيزشكيان ⁠والأميركي دونالد ترامب أمس الأول، ​ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ​تصعيد ​جديد.

وأضاف في منشور ‌على منصة «إكس» ​أنه ⁠يجب إعادة ​فتح مضيق ⁠هرمز ‌دون شروط في أسرع وقت ممكن.

وقال: «في ‌ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات ​سريعاً، بدعم من الأطراف المعنية الرئيسية».