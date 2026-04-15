«أوتشا» يحذر من تزايد مخاطر انتشار الأمراض بمخيمات قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من تزايد مخاطر انتشار الأمراض في مخيمات النزوح المكتظة في قطاع غزة لافتا إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات النزوح يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية.

وذكر «أوتشا» في بيان له أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا بانتشار أمراض جلدية بين السكان في مئات المخيمات، إلى جانب انتشار واسع للقوارض والآفات مشيرا إلى أن الشركاء يعملون على مكافحة الآفات وتحسين الأوضاع الصحية، إلا أنهم يواجهون صعوبات بسبب محدودية الإمدادات وصعوبة الوصول.

 

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

