شهادة التزام حماية الأجور في السعودية| كيفية الحصول على الشهادة إلكترونيا عبر منصة مدد mudad.com.sa وشروط الحصول عليها

شهادة التزام حماية الأجور هي ورقة رسمية صادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الشهادة إلى تأكيد التزام المنشآت بدفع أجور العمال في الوقت المحدد وفقا لنظام العمل السعودي، وتأتي شهادة التزام حماية الأجور كجزء من جهود الحكومة السعودية للحفاظ على حقوق العمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، و يعتبر دفع الأجور في الوقت المحدد وبمبالغ متفق عليها أمرا حيويا لضمان رفاهية العمال وتحفيزهم على العمل، وتعتبر هذه الشهادة إشارة إيجابية تعكس المسؤولية الاجتماعية للمنشأة، وتعزز سمعتها كصاحبة عمل ملتزمة، وموثوقة.

ما هي شروط الحصول على شهادة التزام حماية الأجور

تصدر شهادة التزام حماية الأجور إلكترونيا عبر منصة مدد التابعة للوزارة أو عبر مكاتب العمل عندما لا تصدر إلكترونيا، وهناك معايير لحصول المنشآت على شهادة التزام حماية الأجور وتكون المعايير كالآتي:

المنشأة مسجلة في نظام حماية الأجور.

المنشأة ملتزمة بدفع أجور العاملين لديها في مواعيدها المحددة.

المنشأة ملتزمة بتطبيق نظام العمل السعودي.

ما هي مزايا شهادة التزام حماية الأجور

استخدام المنشآت لشهادة التزام حماية الأجور لها عدة مزايا منها:

أخذ قروض، و تسهيلات من البنوك أو الجهات التمويلية.

الحصول على عقود حكومية أو فرص عمل جديدة.

تحسين سمعة المنشأة وتعزيز ثقة العملاء بها.

طريقة الحصول على شهادة التزام حماية الأجور إلكترونيا

هناك خطوات يجب توافرها للحصول على شهادة التزام حماية الأجور إلكترونيا وتكون الخطوات كالآتي:

التوجه إلى حساب المنشأة على منصة مدد من هنا مباشرة.

تحديد خدمة “إصدار شهادة التزام حماية الأجور”.

تسجيل البيانات المطلوبة، مثل اسم المنشأة ورقم السجل التجاري.

التأكد من البيانات ومراجعتها.

النقر على زر “إصدار الشهادة”.

الشهادة تظهر على الشاشة، و للمنشأة طباعتها أو حفظها بصيغة PDF

الحصول على شهادة التزام الأجور عبر مكاتب العمل

يمكن للمؤسسات أيضًا الحصول على شهادة التزام حماية الأجور من خلال مكاتب العمل، و يتم ذلك عن طريق تقديم طلب إلى مكتب العمل المعني، وتقديم المستندات المطلوبة مع الطلب مثل صورة من السجل التجاري، وصورة من عقد العمل، بعد تقديم الطلب، والمستندات سيقوم مكتب العمل بالتحقق من التزام المؤسسة بشروط الحصول على الشهادة إذا تم التحقق من أن المؤسسة تلتزم بشروط حماية الأجور سيتم إصدار الشهادة من قبل مكتب العمل، ويعتبر الحصول على هذه الشهادة دليلاً على أن المؤسسة تلتزم بحماية حقوق العمال، وتوفير الأجور المناسبة لهم.

من المهم للمؤسسات السعي للحصول على شهادة التزام حماية الأجور حيث يمكن أن تعزز سمعتها، وتوثق التزامها بقوانين العمل، وحقوق العمال كما يمكن أن تكون الشهادة مفيدة في التعامل مع الجهات الحكومية، والعملاء، والشركاء التجاريين حيث يعتبر الامتثال لحماية الأجور مؤشرا هاما للنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.