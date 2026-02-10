شكرا لقرائتكم خبر انطلاق ملتقى جازان المهني 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ملتقى جازان المهني 2026، بمبنى الشؤون التعليمية بمحافظة صبيا، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، مستهدفا طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والموجهين الطلابيين والموجهات، وأولياء الأمور.

ويهدف الملتقى الذي يستمر يومين، لتعزيز الوعي المهني والتعريف بالمسارات التعليمية والمهنية المستقبلية، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أن الملتقى يهدف إلى توعية الطلبة بالمسارات المهنية المستقبلية وتمكينهم من اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مؤكدا أن الإرشاد المهني الشامل يسهم في بناء المسار المهني بكفاءة وفق ميول الطلبة وقدراتهم، وبخطوات واضحة.