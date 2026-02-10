شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتخلف الدولار الكندي عن موجة صعود عملات السلع الأساسية؟ والان مع بالتفاصيل

أعلنت شركة كوكاكولا، يوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات فصلية جاءت دون توقعات وول ستريت، في أول إخفاق من نوعه منذ خمس سنوات.

ورغم ذلك، بدأت مؤشرات الطلب على مشروباتها في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية تُظهر علامات تحسن تدريجي.

وبالنظر إلى عام 2026، تتوقع الشركة تحقيق نمو في الإيرادات العضوية يتراوح بين 4% و5%، إلى جانب نمو في ربحية السهم المماثلة بين 7% و8% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته جيمس كوينسي، في مقابلة مع برنامج “Squawk on the Street” على CNBC، إن الشركة تبنت نهجًا واقعيًا وحذرًا تجاه عدد من الأسواق، لا سيما الدولية، حيث تسعى إلى تحسن الظروف وتعزيز كفاءة التنفيذ.

النتائج الفصلية مقابل التوقعات

وفيما يلي أبرز نتائج الفترة المنتهية في 31 ديسمبر مقارنة بتوقعات وول ستريت، وفق مسح أجرته LSEG:

ربحية السهم المعدلة: 58 سنتًا مقابل 56 سنتًا متوقعة

الإيرادات المعدلة: 11.82 مليار دولار مقابل 12.03 مليار دولار متوقعة



وسجلت الشركة صافي دخل عائد للمساهمين في الربع الرابع بلغ 2.27 مليار دولار، أو 53 سنتًا للسهم، مقارنة مع 2.2 مليار دولار، أو 51 سنتًا للسهم، قبل عام.

وباستثناء مكاسب المعاملات والبنود غير المتكررة، بلغت ربحية السهم 58 سنتًا.

نمو محدود في الإيرادات والأحجام

وارتفعت صافي المبيعات بنسبة 2% لتصل إلى 11.82 مليار دولار.

كما زادت الإيرادات العضوية — التي تستبعد أثر الاستحواذات والتخارجات والعملات — بنسبة 5% خلال الربع.

وارتفع حجم العبوات المباعة بنسبة 1%، مسجلًا ثاني ربع متتالٍ من النمو، وهو مقياس يعكس الطلب الفعلي باستبعاد تأثيرات التسعير والعملات.

ضغوط المستهلكين تقابلها نقاط مضيئة

وعلى غرار منافستها بيبسيكو، واجهت كوكاكولا تراجعًا في الطلب مع اتجاه المستهلكين الحريصين على الميزانية إلى خفض إنفاقهم على البقالة وتقليل تناول الطعام خارج المنزل.

وبقي إجمالي حجم المبيعات في 2025 دون تغيير مقارنة بالعام السابق.

إلا أن بعض العلامات المميزة مثل Smartwater وFairlife واصلت الأداء القوي، ما يعكس استعداد المستهلكين لدفع المزيد مقابل المشروبات الفاخرة.

تحسن إقليمي وأداء قوي للمشروبات الصحية

وشهدت سوقان رئيسيتان تحسنًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع الحجم في أمريكا الشمالية 1%، وفي أمريكا اللاتينية 2%.

وعالميًا، تفوقت وحدة المياه والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي على بقية المحفظة، في إشارة إلى تزايد الإقبال على الخيارات التي يُنظر إليها على أنها صحية.

وسجلت هذه الوحدة نموًا في الأحجام بنسبة 3%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على علامات مثل Smartwater وBodyarmor.

أداء متباين حسب الفئات

وسجلت المشروبات الغازية الفوارة أحجامًا مستقرة دون نمو يُذكر.

وارتفع حجم مشروب كوكاكولا الأساسي 1% خلال الربع، بينما قفز حجم Coke Zero Sugar بنسبة 13%.

في المقابل، تراجعت أحجام وحدة العصائر ومنتجات الألبان والمشروبات النباتية 3%، رغم قوة الطلب على Fairlife، وهو ما تأثر ببيع عمليات المنتجات النهائية في نيجيريا لأحد شركاء التعبئة.

انتقال القيادة التنفيذية

ويمثل إعلان النتائج يوم الثلاثاء آخر تقرير أرباح لكوينسي بصفته رئيسًا تنفيذيًا.

وكانت الشركة قد أعلنت في ديسمبر أن المدير التشغيلي هنريكي براون سيتولى المنصب اعتبارًا من 31 مارس.

وقال براون خلال مؤتمر المحللين إنه يعتزم تسريع طرح المنتجات الجديدة في الأسواق، وتعزيز تكامل التسويق في نقاط الشراء الفعلية، ومواصلة رقمنة مختلف مراحل منظومة الشركة.

الاستحواذات وأولويات المرحلة المقبلة

من جانبه، أشار المدير المالي جون مورفي إلى أن الشركة ستظل “مرنة وانتهازية” فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ.

وأضاف أن نحو نصف علامات كوكاكولا التي تتجاوز قيمتها مليار دولار — والبالغ عددها 32 علامة — جاءت نتيجة صفقات استحواذ، رغم أن سجل الشركة في هذا المجال لم يكن مثاليًا دائمًا.

ومن المقرر أن يكشف التنفيذيون مزيدًا من تفاصيل الأولويات المستقبلية خلال عرض الشركة في مؤتمر CAGNY السنوي يوم 17 فبراير.

أداء السهم والقيمة السوقية

وحتى افتتاح تداولات الثلاثاء، ارتفع سهم كوكاكولا بنحو 20% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وأدى ذلك إلى صعود القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 330 مليار دولار.