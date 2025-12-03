الكرملين: من قال إننا رفضنا الخطة الأميركية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بعد تصريحات الرئيس الروسي التي حذر فيها أوروبا من حرب، أكد الكرملين أن فلاديمير بوتين لم يرفض خطة السلام الأميركية الأخيرة بشأن أوكرانيا.
خلال إحاطته الصحفية اليومية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من الخطأ القول إن فلاديمير بوتين رفض الخطة الأميركية المقترحة التي نوقشت أمس الثلاثاء.
وأضاف أن المحادثات كانت مجرد تبادل أولي للآراء. وقال بيسكوف إن بوتين قبل بعض المقترحات ورفض أخرى في عملية تفاوض عادية.
ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات حول المحادثات، قائلاً إنها ستكون أكثر فعالية بدون تعليقات علنية.
وأضاف بيسكوف أن روسيا مستعدة للقاء المسؤولين الأميركيين كلما دعت الحاجة للتوصل إلى حل بشأن الحرب.
تحذير
وكان الرئيس الروسي صرّح بأن بلاده لا تعتزم خوض حرب مع أوروبا، لكنها جاهزة لها إذا بادرت أوروبا ببدئها.
ووجه بوتين تحذيراً واضحاً إلى الجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن أي تهديدات عسكرية أو بدء حرب من قبل أوروبا ضد روسيا قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال الوصول إلى مرحلة لا تبقى فيها أطراف قادرة على التفاوض.
وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو قبيل اجتماعه مع ممثلين أميركيين، أن روسيا لا تخطط لخوض صراع عسكري مع أوروبا، مؤكداً تكرار هذا الموقف مراراً. ومع ذلك، أشار إلى أن بلاده ستكون مستعدة للرد بشكل حاسم في حال بادرت أوروبا بأي عمل عسكري.