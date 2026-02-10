الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - أهم شروط الحصول على وثيقة العمل الحر داخل المملكة العربية السعودية

العمل بحرية هو الاختيار الأكثر شيوعًا بين العديد من الأشخاص، ويمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على وثيقة عمل حر تسمح لهم ببدء أعمالهم التجارية الخاصة، تعد هذه الوثيقة وثيقة قانونية والتي تُمنح للفرد حق وصول جزئي إلى العديد من المزايا التي يتمتع بها موظفو الشركات، وللمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا “لحظات نيوز”.

شروط وثيقة العمل الحر

يمكن للأشخاص الحصول على شهادة لممارسة العمل الحر بناءً على مجموعة معينة من الشروط التي يجب أن تتوفر، وهذه الشروط سنذكرها كما يلي:

يجب على المرادف المهتم بالحصول على الأوراق الثبوتية تزويد بالدليل على امتلاكه للموارد المالية والخبرة اللازمة لكي يكون قادراً على إدارة العمل.

يتطلب أن يكون المتقدم من جنسية سعودية، حيث لا يمكن للأجانب الحصول على هذا المستند.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و60 عامًا.

يتطلب تقديم ملف عمل يحتوي على جميع المعلومات والعنوان، ونسخة من عقد العمل وأي وثائق أخرى تقدم لصاحب العمل.

من الضروري أن يحتوي الشخص المتقدم على حساب في منصة أبشر.

لا يجب أن يتجاوز عدد الوثائق المصدرة ٥ وثائق.

إحدى الشروط الأساسية هي ضرورة التفرغ ولكن الوزارة لم تحدد تحديدًا الفترة الزمنية المطلوبة للشخص المتقدم، ولكن يجب أن يكون هناك وقت متاح.

أهم مزايا الحصول على العمل الحر

تتيح هذه الوظائف لأصحاب الأعمال الحرة العديد من المزايا والفوائد الرئيسية:

الحصول على الإعفاء الضريبي.

الحصول على الدعم البطالة والقدرة على التوجه إلى صاحب العمل أمام المحكمة السعودية.

تُمنح وثيقة العمل الحر للمشروع للفرد صاحب العمل مصداقية عالية لدى العملاء في منصات العمل الحر والشركات الكبيرة.

يسمح للشخص بفتح حساب تجاري دائم في أي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية.

وجود فرصة للتعاقد مع المؤسسات الرسمية، سواء كانت حكومية أو خاصة.

فوائد العمل الحر داخل المملكة العربية السعودية

داخل المملكة العربية السعودية يوجد الكثير من الأشخاص العاملين بصفة مستقلة الذين يستفيدون من العديد من الفرص المتاحة لهم، وتعد هذه الفرص من أهمها: