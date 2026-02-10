تكنولوجيا: تفاصيل التصميم وراء الجمالية الفريدة لهاتف Moto G57 Power

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في هذا المقال، سنفحص العناصر التي تميز جمالية هاتف “Motorola Moto G57 Power” عن التصميمات العامة للعديد من الهواتف الذكية، بما في ذلك الغطاء الخلفي المصنوع من الجلد النباتي، وألوان “بانتون” (Pantone) اللافتة للنظر، وبروز الكاميرا المدمج. كما سنستكشف كيف تساهم لغة التصميم الموحدة للغاية لموتورولا في إعطاء شعور بالمتانة والأناقة، بينما تجعل من الصعب التمييز بين الموديلات الفردية.

وبصفتنا صحفيين تقنيين، صادفنا مجموعة كاملة من الأفكار لهياكل الهواتف الذكية على مر السنين، حيث جربت الشركات مجموعة واسعة من التشطيبات، بما في ذلك المواد الشبيهة بالورق، والزجاج، والسيراميك، والتيتانيوم، والجلد الصناعي، وحتى الخشب. وتعد موتورولا واحدة من العلامات التجارية القليلة التي لا تخجل من إطلاق أجهزة بألوان زاهية، مما يوفر تبايناً مع خيارات الألوان القياسية الأبيض والأسود والرمادي.

شراكة موتورولا الحيوية لسنوات، عقدت الشركة شراكة مع المتخصصين في الألوان في “Pantone” لاستخدام ظلال بأسماء مثيرة للذكريات مثل “Cloud Dancer” و”Mocha Mousse” و”Peach Fuzz”. كما قامت موتورولا بإنشاء تصميم موحد للوحة الخلفية بملمس يشبه الجلد، مما يسمح لهواتفها الذكية بتبني ألوان “Pantone” بسهولة عبر أغطيتها الخلفية.

وبعد مراجعتنا الأخيرة لهاتف “Motorola Moto G57 Power”، نريد استخدام الهاتف كمثال لفحص ما يجعل لغة التصميم الحالية لموتورولا مميزة للغاية.

ما الذي يجعل تصميم هواتف Moto مميزاً جداً؟ العنصر الأول هو خيارات الألوان المذكورة سابقاً: بدلاً من الأسود أو الأبيض أو الرمادي القياسي، يأتي “Moto G57 Power” بظلال “Pantone” مثل “Corsair” (ظل أزرق متوسط ظهر في وحدة المراجعة الخاصة بنا)، و”Fluidity” (الفيروزي)، و”Pink Lemonade” (الوردي الزاهي). ومن المؤكد أنها فكرة جيدة تقديم ظل مثير للاهتمام دون أن يكون صاخباً، جنباً إلى جنب مع خيارين أكثر حيوية، مما يضمن وجود شيء يناسب الجميع. ولا تجذب مادة الجلد الصناعي الموجودة على الغطاء الخلفي بصمات الأصابع وتبدو فاخرة جداً بفضل ملمسها الدقيق.

جودة بناء قوية من موتورولا يعجبنا أيضاً كيفية دمج وحدة الكاميرا، فغالباً ما تحتوي الهواتف من الشركات المصنعة الأخرى على وحدات كاميرا تبرز بشكل لافت من الجسم لأنها أكثر سمكاً قليلاً. وتعالج موتورولا هذا باستخدام انحناء أنيق لتخفيف الانتقال بين وحدة الكاميرا والظهر، كما أن المنطقة المحيطة بالعدسات مطلية بنفس المواد المستخدمة في باقي اللوحة الخلفية.

ورغم كونه ميسور التكلفة نسبياً، لا يزال “Moto G57 Power” يحمل تصنيف IP64 ويعد بحماية قوية ضد الغبار ورذاذ الماء. كما أثبت الهيكل متانة كبيرة خلال اختباراتنا، ولم يظهر أي انحناء ملحوظ.

هل لا يزال بإمكانك التمييز بين هواتف موتورولا؟ ومع ذلك، فإن أحد عيوب لغة التصميم الموحدة لموتورولا هو أنه قد يكون من الصعب التمييز بين الأجهزة الفردية. على سبيل المثال، يمكنك فقط التمييز بين هاتف “Moto G06” وهاتف “Moto G86” من خلال النظر عن كثب في التفاصيل، على الرغم من وجود فرق سعر يبلغ حوالي 150 دولاراً بين الطرازين.

