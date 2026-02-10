بالخطوات تعرف على طريقة طلب الإعفاء من رسوم نقل الكفالة 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:19 مساءً - إننا نقوم اليوم بتناول طريقة طلب الإعفاء من رسوم نقل الكفالة، والتي قد تم الإعلان عنها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن الحصول عليها وفق شروط معين، ومن خلال بعض الخطوات البسيطة، ونتناول عبر موقع لحظات نيوز التقديم على إعفاء من سداد رسوم نقل الكفالة، وبرنامج إعفاء من رسوم التأشيرات.

طريقة طلب الإعفاء من رسوم نقل الكفالة

إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تقدم خدمة الإعفاء من دفع رسوم تأشيرة نقل الكفالة إلى المعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يمكن التقديم عليها بكل سهولة بشكل إلكتروني، حيث يمكن القيام بها من خلال تطبيق خطوات طريقة طلب الإعفاء من رسوم نقل الكفالة الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. اضغط على أيقونة ابدأ الخدمة. اختر الدخول مع النفاذ الوطني الموحد. سجل رقم الأحوال، أو رقم الإقامة. اختر تسجيل دخول. اكتب كلمة المرور المرسلة في رسالة نصية إلى جوال المتقدم على الخدمة. ادخل بيانات طلب الإعفاء (المعلومات الشخصية، وبيانات التواصل، والحالة الصحية). قم بإرفاق المستندات التي تثبت حالة المتقدم الصحية. ثم اختر تقديم الطلب.

سوف يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني أو رقم الجوال تنص بالموافقة، قم بحفظها.

شروط طلب الإعفاء من رسوم نقل الكفالة

إن من ضمن أفضل الخدمات التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة طلب الإعفاء من رسوم التأشيرات لذوي الإعاقة، والتي يمكن التقديم عليها عند استيفاء المتقدم شروط طلب الإعفاء من رسوم نقل الكفالة التالية:

يكون صاحب الطلب مسجل في الوزارة أن له تقييم إعاقة جاري الصلاحية.

تكون الإعاقة مصنفة تحت برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات.

امتلاك المتقدم ملف شخصي في بوابة الخدمات الإلكترونية.

تكون الحالة الاجتماعية مسجلة في الرعاية الاجتماعية.

شروط نقل الكفالة في المملكة

إن وزارة الداخلية في السعودية تقدم العديد من الخدمات إلى المقيمين، ومن ضمنها خدمة نقل كفالة من مؤسسة العمل إلى مؤسسة أخرى أو إلى شخص، والتي يمكن الحصول عليها بكل سهولة، ولكن ينبغي على المتقدم استيفاء شروط نقل الكفالة في المملكة التي تتمثل فيما يلي:

صلاحية تصريح العمل تكون سارية لم تنتهي.

ألا يقل عمر المقيم عن 18 سنة.

الموافقة من قبل الكفيل أو صاحب العمل الحالي على تقديم طلب نقل الكفالة.

ألا تقل مدة العمل الموظف المقيم مع الكفيل القديم عن 12 شهر.

تقديم التصاريح المطلوبة للمنشأة التي يريد المتقدم الانتقال إليها، وضروري تكون صلاحيته مُفعلة.

تطابق العنوان الوطني المسجل مع العنوان المسجل مع الكفيل.

إن في الختام يمكن الآن معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بخدمة طلب الإعفاء من دفع رسوم نقل الكفالة المحددة من قبل الجهات المعنية التي عرضناها، وما يتعلق بشروط خدمة الإعفاء من سداد الرسوم.