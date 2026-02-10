هل يلزم سريان رخصة سير المركبة لنقل اللوحات؟! المرور السعودي يوضح الشروط

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - من خلال بيانات رسمية تم إطلاقها من قِبل الإدارة العامة للمرور في السعودية تم عرض سلسلة الضوابط التي يجب أن تتحقق من أجل أن يتمكن صاحب المركبة من نقل لوحاتها مع مركبة أخرى سواءً كان يملكها أو تعود لشخصٍ آخر، وهي ما جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون صاحب كل مركبة له هوية رقمية موجودة على منصة أبشر وموثقة.

يشترط وجود رخصة سير سارية الصلاحية للمركبتين.

لا بد أن يوجد فحص دوري ساري الصلاحية للمركبتين.

يجب أن يكون هناك وثائق تأمين سارية للمركبتين.

من الضروري سداد المخالفات المرورية.

يشترط أن يكون طرفا الخدمة هما أصحاب المركبات.

من المهم أن يتم تسديد رسوم الخدمة عن طريق سداد المركبات.

أخيرًا لا بد من أن يتم تغيير لوحة المركبة.

طريقة تقديم طلب نقل اللوحات

يُذكر أن طلب نقل اللوحات يتم تقديمه عبر أبشر؛ وذلك عن طريق اتباع سلسلة الخطوات الآتية: