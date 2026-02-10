عبر منصة أبشر .. اليكم الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير رقم الجوال ؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةعبر منصة أبشر .. اليكم الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير رقم الجوال ؟

من المهم لكل مواطن ومقيم في المملكة معرفة كيف يتم تحديث رقم الجوال بابشر؟ وما هي خطوات توثيق رقم الجوال على ابشر؟ حيث يجب أن يكون الرقم المسجل على نظام أبشر مُحدث ومُفعل لأن باستخدامه من أهم إجراءات العديد من خدمات أبشر، لذا نعرض عبر موقع لحظات نيوز خطوات تحديث رقم الهاتف الجوال على أبشر.

كيف يتم تحديث رقم الجوال بابشر

يتم تغيير رقم الهاتف الجوال المسجل على نظام أبشر من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يسهل اتباعها، وتتمثل في الآتي:

انتقل إلى منصة أبشر عبر الرابط “من هنا“. قم بالولوج عبر بوابة (أبشر أفراد). سجل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم، وإدخال كلمة المرور الحساب، ثم النقر فوق (تسجيل الدخول). تصلك رسالة نصية تحور رمز التأكيد على رقم الجوال الحالي، قم بإدراجه في الحقل المناسب، ثم اضغط على (دخول). توجه إلى (معلومات المستخدم) من أجل تعديلها. أدرج البيانات التي يطلبها النظام. دون رقم الجوال الجديد، ثم انقر فوق كلمة (حفظ). سوف يصل رمز التحقق في رسالة على رقم الجوال الجديد قم بكتابته في الحقل المخصص له، ثم انقر فوق أيقونة (تحقق).

توثيق رقم الجوال على ابشر

في ضوء الحديث عن كيف يتم تحديث رقم الجوال بابشر، نجد أنه من المهم كذلك شرح خطوات توثيق رقم الجوال الجديد على نظام أبشر، يتم ذلك عن طريق اتباع الآتي:

زيارة موقع منصة أبشر الإلكتروني من خلال الرابط المباشر “من هنا“. النقر فوق أيقونة (أبشر أفراد). كتابة اسم المستخدم الخاص بالحساب وكلمة المرور. النقر فوق زر (تسجيل الدخول). كتابة رمز التحقق الذي الموجود في الرسالة النصية التي وصلت على الهاتف الجوال، ثم النقر على (دخول). التوجه إلى الخدمات (الإلكترونية). من بين الخدمات اختيار (توثيق شرائح الاتصالات والبيانات). النقر فوق الأيقونة الخاصة (بطلب توثيق شرائح الاتصالات والبيانات). تدوين اسم صاحب الحساب، ثم كتابة الرقم المراد توثيقه. إدراج اسم شركة الاتصالات الخاصة بالشريحة. من ثم النقر فوق زر (إرسال طلب التوثيق).

ختامًا نكون وضحنا الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير رقم الجوال عبر منصة أبشر، حيث يجب على كل مواطن لديه حساب في نظام أبشر، حيث إن خطوة التحقق باستخدام رمز التحقق المرسل على الجوال إجراء مهم في العديد من الخدمات.