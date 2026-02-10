- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي ضوابط التقاعد المبكر المُحددة من التأمينات الاجتماعية في المملكة؟
ما هي ضوابط التقاعد المبكر المُحددة من التأمينات الاجتماعية في المملكة؟
تأخذ القضايا المرتبطة بالضمانات الاجتماعية حيزًا كبيرًا من الاهتمام، حيث يهدف هذا النص إلى تزويد القارئ بفهم متطلبات التقاعد المبكر ضمن نظام الضمان الاجتماعي لعام 1447، كذلك تشكل الهيئة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية دعامة أساسية للدعم المادي للسكان والأجانب المقيمين، وتتميز بين ما تقدمه من خدمات بتوفير خيار التقاعد المبكر كنسق بارز وجذاب، وسنوضح لكم المزيد من التفاصيل عن التقاعد المبكر عبر جريدة “لحظات نيوز“.
راتب التقاعد في التأمينات الاجتماعية
يُعتبر نظام التأمين الاجتماعي من الركائز الأساسية في مجال الحماية الاجتماعية داخل المملكة، حيث يسعى هذا النظام إلى ضمان تقديم معاش تقاعدي للموظفين في الأقسام الحكومية والشركات الخاصة بهدف تأمين معيشة لائقة لهم بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، وقد وفر النظام إمكانية الوصول إلى خدماته عن طريق البوابات الإلكترونية، مما يُسهل على المنتسبين عملية استخراج الوثائق الهامة بسهولة.
ضوابط التقاعد المبكر
منحت المملكة العربية السعودية لمنتسبي نظام “التأمينات الاجتماعية” القدرة على طلب التقاعد قبل الأوان، لكن يوجد متطلبات محددة يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاعتزال المهني مبكراً الالتفات إليها، هذه المتطلبات تشمل خبرة العمل وسن الشخص بالإضافة إلى الأحوال التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، إليكم الشروط اللازمة للتقاعد المبكر في السعودية:
- تؤكد على ضرورة ارتباط قرار التقاعد بالأوضاع الشخصية الواقعية للشخص وليس بمقدار المعاش التقاعدي الذي قد يكون دافعًا لاتخاذ هذا القرار.
- تحسب الظروف الإلزامية التي تحول دون قدرة الشخص على مواصلة عمله ضمن العوامل التي يمكن أن تجعله مؤهلاً للحصول على التقاعد المبكر.
- يتعين على الفرد الذي ينوي التقاعد أن يحمل الجنسية السعودية.
- على المُحال للتقاعد أن يكون من بين الأشخاص الذين لا يقدرون على العمل نظرًا لوجود ظروف معينة تمنعهم.
- لابد من الحصول على موافقة جهة العمل للفرد الراغب في التقاعد السابق لأوانه.
- على من يرغب في التقاعد أن يكون متواجداً في داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- يجب على الشخص ألا يكون لديه سجل تجاري أو رخصة تجارية مسجلة باسمه.
مستندات التقديم على التقاعد المبكر
قم بتقديم الطلب عبر الإنترنت وألحق الوثائق اللازمة، والتي تتضمن الآتي:
- صورة من الهوية الوطنية.
- وثيقة تبرهن على الإقرار والالتزام بعدم العودة إلى العمل مجددًا.
- صورة من دفتر العائلة إن وجد.
- رقم الحساب البنكي لتحويل المعاش.
- نموذج الإقرار السنوي.
- لو تم تفويض شخص بالحق في سحب الاستحقاقات، يجب تقديم نسخة من التوكيل.