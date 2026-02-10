أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق | الأرصاد الجوية توضح حالة طقس اليوم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - طقس اليوم
أشار المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى أن حالة الطقس السائدة اليوم الخميس الموافق 10/ 10/ 2026 سيكون معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.
كما أنه بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ويترتب عليها جريان السيول يرافقها زخات من البرد.
انخفاض يصل إلى 9 درجات مئوية بهذه المنطقة في السعودية
رصد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية درجات حرارة أغلب المدن والمناطق المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة المكرمة
|40
|29
|75
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|المدينة المنورة
|40
|27
|60
|سحب رعدية / رياح نشطة
|الرياض
|36
|21
|30
|صحو
|جدة
|35
|28
|85
|غائم جزئي / عوالق
|الدمام
|38
|25
|95
|سحب رعدية ممطرة / ضباب
|أبها
|27
|15
|85
|أمطار رعدية / رياح نشطة
|تبوك
|33
|20
|55
|صحو
|بريدة
|38
|20
|25
|صحو إلى غائم جزئي
|حائل
|36
|20
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|الباحة
|24
|17
|90
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|عرعر
|36
|21
|25
|صحو
|سكاكا
|35
|20
|40
|صحو
|جازان
|36
|30
|80
|أمطار رعدية / أتربة مثارة
|نجران
|34
|20
|30
|صحو إلى غائم جزئي
|الخرج
|37
|22
|30
|صحو
|المجمعة
|36
|20
|20
|صحو
|وادي الدواسر
|37
|23
|25
|صحو
|الدوادمي
|37
|21
|20
|صحو إلى غائم جزئي
|شرورة
|35
|22
|30
|غائم جزئي / رياح نشطة
|السودة
|22
|9
|90
|أمطار متوسطة إلى غزيرة
|روضة التنهات
|35
|21
|35
|صحو
|صحراء الدهناء
|37
|22
|65
|صحو
|الصمان
|37
|22
|85
|صحو