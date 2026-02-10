أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق | الأرصاد الجوية توضح حالة طقس اليوم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - طقس اليوم

أشار المركز الوطني للأرصاد في السعودية إلى أن حالة الطقس السائدة اليوم الخميس الموافق 10/ 10/ 2026 سيكون معتدل الحرارة في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره.

كما أنه بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ويترتب عليها جريان السيول يرافقها زخات من البرد.

انخفاض يصل إلى 9 درجات مئوية بهذه المنطقة في السعودية

رصد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية درجات حرارة أغلب المدن والمناطق المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي: