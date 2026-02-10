بعد كم من الوقت يتم الرد على اعتراض المخالفات المرورية بعد الاعتراض

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين يتساءلون حول كيفية التقديم على اعتراض للمخالفات المرورية وما المدة التي سوف تستغرق للرد على ذلك الاعتراض، لذلك سوف نوافيكم من خلال موقع لحظات نيوز كافة المعلومات الخاصة بتلك التساؤلات حول موعد على اعتراض المخالفات المرورية بعد الاعتراض وكيفية تقديم الاعتراض.

موعد الرد على الاعتراض على المخالفات المرورية

في ظل التساؤلات الكثيرة من قبل الأشخاص الذين يريدون الاعتراض على بعض المخالفات المرورية حول المدة المستغرقة من للرد على ذلك الاعتراض، لذلك سوف نوافيكم كافة المعلومات حول المدة المستغرقة للرد على الاعتراض والتي تكون في غضون 24 ساعة من خلال تقديم الطلب أي أنه لا يمر أكثر من يوم كامل ويقوم قد تم الرد من قبل هيئة المرور على المتقدم بالطلب.

هناك بعض الاحكام التي تترتب على تقديم الاعتراض ومن أهم تلك الأحكام والشروط هي أنه يجب أن يقوم صاحب الطلب بتسديد كافة المخالفات المرورية عليه عقب تقديم الاعتراض مباشرة.

كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية

في ظل التساؤلات الكثيرة من قبل المواطنين السعودية الذين يدفعون الكثير من المخالفات المرورية يريدون الاعتراض المخالفات المرورية، سوف نوافيكم كافة المعلومات حول كيفية تقديم الاعتراض عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا يجب عليك أن تقوم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالصفحة الوطنية الموحدة “من هنا“. يجب عليك أن تقوم بالضغط على كلمة “تواصل معنا”. يجب عليك أن تقوم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المنصة مثل البريد الإلكتروني والاسم الأول والرقم جوالك الخاصين بك. يجب عليك أن تقوم بكتابة كافة تفاصيل الشكوى في المكان المخصص لها. يجب عليك أن تقوم بإرفاق كافة المستندات والوثائق التي تثبت عدم صحة تلك المخالفات. يجب عليك أن تقوم بالضغط على كلمة “أوافق على سياسة الخصوصية”. سوف يتم أرسال رسالة نصية عبر جوالك الخاص تحتوي على رمز التحقق والتأكيد. يجب عليك أن تقوم بكتابة رمز التحقق المرسلة في المكان المخصص لها. يجب عليك أن تقوم بالضغط على كلمة “ارسال الرسالة”. يجب عليك الانتظار وسوف يصلك الرد في خلال 24 ساعة من وقت التقديم.

في ظل التساؤلات الكثيرة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول كيفية تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية والمدة المستغرقة من قبل هيئة المرور للرد على طلب الاعتراض المقدم، فقد وافيناكم كافة المعلومات حول كافة تساؤلات الاعتراض عن المخالفات المرورية.