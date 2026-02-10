الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - بخطوات سهلة.. كيفية استبدال اللوحة المعدنية للسيارة عبر أبشر 2026

وفرت إدارة المرور التابعة للمملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر، ومن تلك الخدمات خدمات استبدال اللوحة المعدنية للسيارة وخدمات حجز موعد مزاد اللوحات المعدنية، بالإضافة إلى أنها أوضحت الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمات بكل سهولة وسلاسة.

خطوات استبدال اللوحة المعدنية للسيارة عبر منصة أبشر

تتيح منصة أبشر الآن خدمة استبدال اللوحات المعدنية للسيارة الكترونيا، كما أوضحت الخطوات التي يجب اتباعها، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية، ثم قم بالضغط على خانة أفراد من هنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالنقر على خانة خدمات السيارات.

ستظهر لك على الشاشة جميع السيارات المسجلة باسم المستخدم، ثم قم بتحديد السيارة المراد تغيير لوحاتها المعدنية.

ثم قم بتدوين سبب تغيير اللوحة.

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

ثم قم برفع طلب استبدال اللوحة المعدنية.

لابد من سداد جميع الرسوم والمستحقات المالية.

قم بكتابة رمز التحقق فور إرساله إلى الهاتف الجوال.

بعد الانتهاء ستظهر لك على الشاشة أنه تم تقديم الطلب بنجاح.

ما هي متطلبات استبدال اللوحة المعدنية عبر أبشر

لقد حددت الوزارة عدة شروط يجب الالتزام بها وتوفرها ليستطيع الفرد استبدال اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة الخاص بها،ومن ضمن هذه الشروط ما يلي :

لابد من قيام صاحب السيارة بنفسه باستبدال اللوحة المعدنية.

يجوز تقديم طلب استبدال اللوحة مرة واحدة فقط.

لابد من التأكد أن اللوحات المعدنية ليست من المسروقات.

طريقة حجز موعد مزاد اللوحات المعدنية

كشفت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية، عن خدمة حجز موعد لحضور مزاد اللوحات المعدنية الإلكتروني، بينما تتمثل خطوات حجز موعد مزاد اللوحات المعدنية فيما يلي: