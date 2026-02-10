الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:20 صباحاً - كيف أجتاز الفحص الدوري 1447 وهل يجب غسل السياراة قبل الفحص الدوري؟

يعتبر الفحص الدوري من أهم الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور في السعودية، وهذا ما يدفع العديد للتساؤل عن كيف أجتاز الفحص الدوري، حيث يوجد بعض الضوابط والمعايير التي يجب على أصحاب السيارة مراعاتها، هذا بجانب توفير مجموعة من الأوراق الهامة، ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم شروط الفحص الدوري.

كيف أجتاز الفحص الدوري

إن الفحص الدوري يمكن أن يقوم به المواطن السعودي في أي وقت، ولكن حتى يتمكن المواطن من اجتياز الفحص الدوري لابد من أن تتوافر لديه مجموعة من الشروط تتمثل في الآتي:

لابد أن يقوم صاحب السيارة بالفحص الدوري وهذا مرة كل 6 أشهر على الأقل.

من الضروري القيام بتنظيف وغسل السيارة قبل القيام بإحضارها إلى مراكز الفحص المُعتمدة.

عند التوجه إلى إجراء الفحص الدوري للسيارة يجب أن تخلو السيارة من أي أعطال فنية.

من اللازم توفير كافة المستندات المطلوبة من قبل إدارة مراكز التفتيش الدوري.

يشترط إجراء الفحص الدوري في حالة بيع أو شراء السيارة.

ينبغي دفع رسوم الفحص الدوري والقيام باستلام إيصال يثبت ذلك.

سعر الفحص الدوري في السعودية

حددت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية رسوم للقيام بالفحص الدوري للسيارة، والتي يمكن أن تختلف تبعًا لنوع السيارة، ومن خلال الآتي نعرض لكم أسعار الفحص الدوري للسيارات في مراكز الفحص المتواجدة بالمملكة:

نوع المركبة الرسوم الفحص شاملة الضريبة بالريال السعودي الدراجة النارية 40.25 الحافلة الصغيرة 110.4 الحافلة الكبيرة 235.75 الحافلة المتوسطة 162.15 المقطورة 211.6 شبه المقطورة 211.6 السيارة الصغيرة 83.95 النقل الصغير 110.4 النقل المتوسط 162.15 النقل الثقيل 235.75

الأوراق المطلوبة للفحص الدوري

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطن الراغب في إتمام عملية الفحص الدوري توفيرها، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي:

لابد من تقديم شريحة المركبة المُراد إجراء فحص دوري لها وتكون من قبل الهيئة العامة للمرور، أو القيام بتوفير صورة من الاستمارة الخاصة بالفحص حتى يتمكن صاحب السيارة من إتمام عملية فحص السيارة.

إذا كانت السيارة جديدة ومستوردة يجب تقديم البطاقة الجمركية الخاصة بها.

في حال كانت السيارة المُراد فحصها مؤجرة ينبغي تقديم استمارة تكون مختومة وموثقة من قبل مالك السيارة الأصلي.

توفير إيصال يفيد سداد الرسوم الخاصة بالفحص الدوري.

من اللازم تقديم استمارة المركبة حتى يتمكن المواطن من القيام بالفحص الدوري للسيارة.

تعمل إدارة المرور في المملكة العربية السعودية على توفير خدمات مهمة للمواطنين، والجدير بالذكر أن عملية الفحص الدوري تعد من أهم الأمور التي يجب أن يقوم بها صاحب السيارة وهذا حرصًا على سلامته، كما يجب أن يتم هذا الفحص الدوري في مكان معتمد من قبل الهيئة.