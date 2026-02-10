الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 صباحاً - تحذر هذه المناطق | الأرصاد السعودية بتوقعات طقس اليوم الإثنين.. ضباب على المرتفعات

يأتي المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2026 بتوقعات طقس اليوم، وهو استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة غزيرة.

كما يوجد زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة.

لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان ومكة وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح.

تسجل 10 درجات مئوية صباح اليوم!! درجات حرارة مدن السعودية

يرصد المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية درجات الحرارة لأغلب المدن والمناطق صباح اليوم، وهي جاءت على النحو التالي: