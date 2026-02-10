الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - يرغب كل من العمال وأصحاب العمل من معرفة كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودية 2026، حيث تترتب مستحقات نهاية الخدمة على صاحب العمل لأنه يدفعها للعامل مكافأة عن الخدمة التي قضاها العامل في العمل، حيث يعتبر حق الحصول على مكافأة في نهاية خدمة العامل كان أحد نصوص العمل السعودي الذي يهدف لحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين وواجباتهم.

كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودية 2026

تعتبر كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودية 2026 والحصول عليها تعد من أكثر الأمور أهمية لكل شخص مقبل علي الاستقالة أو وصل إلى سن التقاعد كذلك لمن يريد إنهاء عقد عمله.

ففي حال تم انتهاء علاقة العمل بشكل طبيعي يجب أن يدفع صاحب العمل مكافأة للعامل عن المدة التي قضاها العامل في العمل، ويمكنك معرفة كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي وفق المادة 84 من نظام العمل.

يتم حسابها على مبدأ أجر نصف شهر مقابل كل عام من الأعوام الأولى الخمسة.

كما أيضا يحظى بأجر شهر كامل مقابل كل عام من الأعوام التالية للخمس الأولي.

ويتم الأخذ بالاعتبار مقدار الأجر الأخير مقياس لحساب المكافأة.

وأيضا بالإضافة إلى استحقاق العامل مكافأة مقابل أجزاء العام بنسبة موافقة لما قضاه في العمل.

المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عبر الموقع الإلكتروني

من خلال بعض الخطوات التالية:

اختيار الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدخول إليه.

ثم القيام بالضغط على رابط خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وملأ الخانات الفارغات بما هو مطلوب.

يلي ذلك تعيين نمط عقد العمل خاصتك.

يجب وضع دافع مقنع لانتهاء العمل إن كان استقالة أو تقاعد وغيرها.

ثم عليك إدراج قيمة الراتب الذي تتقاضاه

أيضاً يجب وضع عدد أعوام الخدمة التي أمضيتها في العمل.

وأخيرا يستكمل إكمال كتابة كافة البيانات الضرورية، ثم سيحضر أمامك صفحة شاملة قدر مكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بك.

مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة

في ظروف معينة يتعرض لها الموظف أو العامل يضطر إلى تقديم استقالته وإعفائه من العمل قبل أن يبلغ سن التقاعد في نظام العمل، ففي حالة استقالة العامل تحسب المكافأة بحسب نص المادة 85 من نظام العمل السعودي.

يمنح العامل مكافأة خدمة عمل بمرور مدة خدمة لا تنخفض عن سنتين متواصلتين.

كما يكون من حقه ثلث مقدار المكافأة لمن زادت مدة خدمته عن سنتين وأقل من 5 سنوات.

أما عندما يكون العامل لديه خدمة تزيد عن مقدار 5 سنوات وأقل من 10 سنوات استحق ثلثي المكافأة.

وأيضا إضافة إلى منح العامل من صاحب العمل كامل المكافأة في حال لديه خدمة أكثر من عشر سنوات.

وفي حالة استقالة العامل نتيجة ظروف وقوة قاهرة أرغمته على الاستقالة، يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حال ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.

الحرمان من حق المطالبة بالمكافأة

وأيضا يحرم الموظف من حق المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة في حال استقالته مع عدم إتمامه عامين من خدمة عمله وفي الفترة التجريبية، وأيضاً قامت الوزارة بتحديد الممنوعين من مكافأة نهاية الخدمة على كل من فصل بسبب الاعتداء على مديره أو لسلوكه السيئ وكذلك الفصل بموجب جرم تزوير أو بسبب انتهاء مدة التجربة

بالإضافة لقيام الشخص الإخلال بما نص عليه العقد من مهمات وأيضا يسقط حق المكافأة أيضاً لمن قام بالغياب عن العمل مدة 20 يوماً بدون مبرر.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تحدثنا عن كيفية حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودية 2026

وأهم المعلومات في القانون السعودي.