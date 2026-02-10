الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - أموال متعب الحربي!! شكر كبير من المنجم لجماهير كبير العاصمة بعد الميركاتو الناجح لليوث

خرج رئيس نادي الشباب السعودي السيد محمد المنجم ليتحدث عن نجاح الميركاتو الصيفي المنتهي للفريق الأبيض في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة وذلك وقال عبر منصة إكس:

“جماهير الشباب مع إغلاق فترة الانتقالات أسأل الله أن نكون قد وفقنا في بناء فريق يليق بكبير العاصمة، الظروف كانت صعبة، أو شبه مستحيلة، ولكن بوجود رجالات الشباب وجمهوره ومنسوبيه الأوفياء لا يوجد مستحيل”.

وأضاف وقال: ‏: “أخص الرجل الذي كان دائمًا داعمًا لنا وللشباب ومؤمن بقدراتنا، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن تركي، ولا أنسى الأمير خالد بن سعد، والأمير خالد بن عبد العزيز وكل رجال الشباب الأوفياء، أما زملائي فكانوا عند الوعد دائمًا مؤمنين ومتمسكين بمشروعنا وأن المستحيل ليس شبابيًا”.

صفقات الشباب في الميركاتو الصيفي

وذلك ونجح نادي الشباب السعودي في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين وذلك وتعاقد مع المحترفين: “عبد الرزاق حمد الله، وجياكومو بونافينتورا، وويسلي هوديت، ودانيال بودينسي، وروبرت رينان”.

وعلى الجانب الاخر نجح في التعاقد مع المحليين التاليين: “مصعب الجوير، عبدالله المعيوف، يونس الشنقيطي، هارون كمارا، محمد الشويرخ، حمد الخريّف، محمد الثاني”.