سعر اليورو مقابل الين يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 10-2-2026

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم أمس بتقديمه لإغلاق سعري قرب الحاجز المتمثل بمستوى 6980.00 مستغلا بذلك اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي تحديدا باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 كما هو واضح بالرسم المرفق.

لن نتمكن من تأكيد استعادة السعر لفرص تشكيل اندفاع صاعد جديد ما لم يتم اختراق الحاجز الحالي وتقديمه إغلاق إيجابي أعلاه لنتوقع تقديمه مجددا لتداولات جانبية مع توفر فرصة للهبوط نحو 6920.00 و6880.00, أما تحقيق الاختراق سيعزز فرص الوصول أولا نحو 7040.00 و7075.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6930.00 و 6985.00

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات الحاجز