الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يحقق الكسر المطلوب-توقعات اليوم 10-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الباوند مقابل الين يحقق الكسر المطلوب-توقعات اليوم 10-2-2026 1/2
  • سعر الباوند مقابل الين يحقق الكسر المطلوب-توقعات اليوم 10-2-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يحقق الكسر المطلوب-توقعات اليوم 10-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 05:40AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم أمس بتقديمه لإغلاق سعري قرب الحاجز المتمثل بمستوى 6980.00 مستغلا بذلك اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي تحديدا باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

لن نتمكن من تأكيد استعادة السعر لفرص تشكيل اندفاع صاعد جديد ما لم يتم اختراق الحاجز الحالي وتقديمه إغلاق إيجابي أعلاه لنتوقع تقديمه مجددا لتداولات جانبية مع توفر فرصة للهبوط نحو 6920.00 و6880.00, أما تحقيق الاختراق سيعزز فرص الوصول أولا نحو 7040.00 و7075.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6930.00 و  6985.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا