وزارة الداخلية توضح شروط العفو الملكي السعودي الجديد 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن شروط العفو عن السجناء بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما يستهدف تقليل عدد السجناء ممن ارتكبوا مخالفات منصوص عليها في القانون السعودي، شريطة التحقق من التزامهم بقواعد العفو الملكي والتي تتضمن في المقام الأول حسن السير والسلوك، وقد شمل العفو تخفيف الفترة على بعض السجناء والإفراج عن البعض الآخر، وهو ما يؤول بالأخير إلى ضمان أمن وسلامة المجتمع السعودي في إطار من العدالة، وسنوضح لكم المزيد من التفاصيل من خلال جريدة لحظات نيوز عبر السطور القادمة.

شروط العفو الملكي السعودي 1447

قد أتت شروط العفو الملكي السعودي على النحو التالي:

التزام السجين بالقانون السعودي عند خروجه من السجن.

إقراره بالالتزام بأخلاقيات التعامل والسلوكيات القويمة.

ضمان عدم ارتكاب السجين لأي أفعال مخالفة فيما بعد بحق أي مواطن أو مقيم.

أن يُوافق على مراقبة الشرطة له خلال فترة مؤقتة بعد خروجه من السجن.

التحقق من حسن السير والسلوك داخل وخارج السجن.

طلب الحصول على العفو الملكي

ثمَّة إجراءات ينبغي اتباعها لتقديم طلب الحصول على العفو الملكي بعد استيفاء الشروط الموضحة أعلاه، وهي: