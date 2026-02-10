الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - إليك خطوات التقديم على كنف للأرامل والمطلقات في السعودية

بنك التنمية الاجتماعية يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين، من أحد أهم تلك الخدمات هي خدمة الحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات السعوديات، فقد تساءل بعض النساء حول خطوات وشروط التقديم على قرض كنف، لذلك سوف نوافيكم من خلال موقع لحظات نيوز كافة المعلومات حول خطوات التقديم على كنف للأرامل والمطلقات في السعودية.

إليك خطوات التقديم على كنف للأرامل والمطلقات في السعودية

يوجد بعض الخطوات اللازم اتباعها حتى تتمكن من الحصول على قرض كنف للمطلقات والأرامل السعوديات، لذلك سوف نوافيكم طريقة التقديم على كنف من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة بنك التنمية الاجتماعية “من هنا“. يلزم عليك تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد. يجب أن تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورقم الجوال الموجود في منصة أبشر. سوف تستقبل رسالة تحتوي على رمز التحقق، يجب أن تقوم بكتابته في المكان المخصص له. يتطلب عليك النقر على كلمة “إضافة طلب جديد”. يجب أن تقوم بالضغط على كلمة “طلب الحصول على تمويل جديد”. لابد من النقر على كلمة “تقديم”. يتطلب عليك الضغط على كلمة “تمويل الأسرة”. يجب أن تقوم بتدوين كافة البيانات المطلوبة. أخيرًا عليك أن تقوم بالنقر على كلمة “إرسال”.

شروط الحصول على كنف للأرامل والمطلقات

يوجد بعض الشروط اللازم توافرها للحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات، سوف نوافيكم عبر فقرتنا كافة الشروط اللازم توافرها للحصول على كنف للمطلقات والأرامل من خلال النقاط التالية:

يتطلب أن يكون عُمر صاحبة الطلب 25 عامًا وذلك كحد أدنى.

يجب أن يكون عُمر صاحبة الطلب 55 عامًا وذلك كحد أدنى.

يجب أن يتم تجهيز جميع المستندات والوثائق المطلوب.

لابد أن تكون صاحبة الطلب لديها حساب في منصة أبشر.

يلزم على الصاحبة الطلب أن تكون لديها حساب بنكي.

يتطلب أن تكون المتقدمة إما أرملة أو مطلقة.

يجب أن يكون الحد الأقصى للراتب الشهري للمتقدمة 8 آلاف ريال سعودي.

الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم على كنف للأرامل والمطلقات

هناك بعض المستندات المطلوبة للتقديم على كنف للأرامل والمطلقات، سوف نوافيكم من خلال فقرتنا كافة الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات من خلال النقاط التالية:

وثيقة محل سكن الإقامة.

رقم الجوال المسجل في أبشر.

صورة من سجل الأسرة.

الحصول على تصريح خارج من وزارة الداخلية السعودية.

نسخة من الهوية الوطنية.

رقم الآيبان المتعلق بالحساب البنكي.

نموذج بريدي مكتوب عليه توقيع واسم المتقدمة وكذلك توقيع واسم موظف البريد السعودي.

كشف حساب راتب ويكون مختوم من البنك.

في ظل التساؤلات الكثيرة من قبل النساء المطلقات والأرامل حول كيف احصل على قرض كنف في السعودية، لذلك قد وافيناكم من خلال الفقرات السابقة كافة المعلومات حول خطوات التقديم على كنف للأرامل والمطلقات في السعودية وكذلك قد ذكرنا شروط الحصول على كنف للأرامل والمطلقات وأخيرًا ذكرنا الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم على كنف للأرامل والمطلقات.