تعرف على موعد انضمام دي بروين إلى نادي النصر السعودي

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - لا يزال الحديث عن احتمالية انتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي إلى دوري روشن السعودي وبالتحديد إلى نادي النصر السعودي مستمرًا حتى الآن.

موعد انضمام دي بروين إلى نادي النصر

وفقًا لشبكة “فوتبول إنسايدر” فمن المتوقع تقديم نادي سعودي عرض كبير من أجل الحصول على خدمات كيفين دي بروين ومن الممكن أن ينتظر هذا النادي حتى صيف عام 2026 ميلاديًا.

بالإضافة إلى رغبة النادي السعودي في تقديم عرض ومميزات كبيرة للغاية من أجل الحصول على خدمات اللاعب، في حين انتظار نادي مانشستر سيتي قبل أن يقدم عرض جديد للبليجي الذي من المقرر انتهاء عقده في خلال صيف عام 2026 ميلاديًا المقبل.

لعب دي بروين 24 دقيقة فقط هذا الموسم!

من الجدير بالذكر أن النجم دي بروين قد لعب 24 دقيقة فقط خلال هذا الموسم، حيث إنه خرج وهو مصاب أمام بيرنلي خللا لقاء الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

كما أشارت مجموعة من التقارير السابقة إلى أن نادي النصر السعودي هو النادي صاحب العرض المنتظر للبلجيكي في خلال الصيف المقبل، حيث يعتبر النجم دي بروين أحد أبرز وأهم نجوم نادي مانشستر سيتي في خلال المواسم الماضية، حيث تمكن من قيادة الفريق من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا في خلال الموسم الماضي.